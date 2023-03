Der atemberaubende Aufstieg des Emmanuel Macron

Wer ist eigentlich Emmanuel Macron? Wer ihm zuhört, merkt ihm vor allem seine Leidenschaft und seinen Durchsetzungswillen an. Eigentlich alles, was eine europäische Führungsfigur ausmacht. Doch er ist keinesfalls unumstritten.

Wie wurde Emmanuel Macron eigentlich zu dem Mann, der ausgezogen ist, Frankreich und Europa neu zu formieren? Eine Antwort darauf gibt seine Rede bei der Verleihung des Karlspreises 2018 in Aachen: „Lassen wir uns nicht spalten!“, rief er. Macron denkt groß, er will einen. Mit ihm haben die Juroren einen der wohl leidenschaftlichsten Vordenker in Sachen europäische Idee für den Internationalen Preis des Westfälischen Friedens gewählt.

Auffällig auch sein Naturell: Seine größten Stärken, Ehrgeiz und Durchsetzungswillen, sind früh erkennbar. Der 1977 geborene Arztsohn aus Amiens fällt in der Schule durch gute Noten auf. Für Aufsehen sorgt, dass er später seine damalige, wesentlich ältere Französischlehrerin Brigitte Macron heiratet.

Klares Bekenntnis zur EU

Nach dem französischen Abitur, dem Baccalauréat, an einem elitären Pariser Gymnasium studiert er an Kaderschmieden wie der Ecole Nationale d‘Administration Verwaltung, Politik und Philosophie. Dann steigt er in Windeseile auf: Leitende Position im Finanzministerium, Banker, Wirtschaftsminister unter Präsident Hollande. Dass er den Sozialisten als zu unternehmerfreundlich gilt, schüchtert ihn nicht ein: Er versucht es mit einer eigenen Bewegung „En Marche!“ – befreit vom engen Parteienkorsett. Die Kennzeichen: sozialliberaler Kurs, Eintreten für Umwelttechnologie, starkes Bekenntnis zur EU.

Was er vorhat, legt er vorher schriftlich nieder, wie auch Barack Obama es getan hatte: In einem Buch mit dem unbescheidenen Titel „Revolution“ erklärt er, wie er mit verkrusteten zentralistischen Strukturen aufräumen will. Mit Erfolg. 2017 wird er jüngster französischer Präsident. 2022 gewinnt er – ebenfalls im zweiten Durchgang gegen Marine Le Pen – mit 58,5 Prozent.

Doch er ist nicht unumstritten: „Für viele Franzosen gilt er als Teil der Elite, die er ja in die Schranken weisen will“, so Landry Charrier, Experte der Forschungseinheit Sirice der Sorbonne Paris. Mit seinen frechen Sprüchen zieht er sich oft den Zorn der Straße zu. So rief er einem Schüler zu: „Mach erstmal deinen Abschluss (...), bevor du die Revolution ausrufst!“

Westfälischer Friedenspreis: Die bisherigen Preisträger Der Preis des Westfälischen Friedens geht 2024 an den französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron. Er habe seit Beginn seiner Präsidentschaft die Vertiefung der europäischen Zusammenarbeit zum Schwerpunkt seiner Politik gemacht und stärke so den Frieden in Europa, teilte die Wirtschaftliche Gesellschaft für Westfalen und Lippe (WWL) am Freitag in Münster mit. Foto: dpa Den zugehörigen Jugendpreis erhält das Deutsch-Polnische Jugendwerk. Das engagiert sich laut Angaben für die Vermittlung europäischer Freundschaft beider Länder ein. Während des Ukraine-Kriegs habe es sein Engagement für ukrainische Jugendliche und Familien erweitert. Foto: Ondrej Cinkajzl 1998 erhielt Vaclav Havel (links im Bild), Schriftsteller und ehemaliger tschechischer Staatspräsident, den Preis des Westfälischen Friedens. Foto: dpa Der Westfälische Friedenspreis ist auch bekannt als Preis des Westfälischen Friedens und wird seit 1998, dem Jahr des 350-jährigen Bestehens des Westfälischen Friedens, alle zwei Jahre verliehen. Foto: friedenspreis-presse.de Der frühere Bundeskanzler Helmut Kohl wurde 2000 mit dem Preis des Westfälischen Friedens ausgezeichnet. Foto: A2942 Ingo Wagner Im Jahr 2002 ging der Friedenspreis an die ehemalige Bundesanwältin der Schweiz: Carla Del Ponte Foto: Martial Trezzini Der Dirigent Kurt Masur wurde im Jahr 2004 ausgezeichnet. Foto: dpa 2006 erhielt der ehemalige französische Staatspräsident Valéry Giscard d'Estaing den Preis. Foto: Rolf Vennenbernd Der frühere UN-Generalsekretär Kofi Annan wurde 2008 mit dem Preis des Westfälischen Friedens geehrt. Foto: A1885 epa Keystone Sandro Campar 2010 wurde der Dirigent und Pinanist Daniel Barenboim mit dem Preis geehrt. Foto: Kim Graf Verleihung des Westfälischen Friedenspreises im Jahr 2012 an Helmut Schmidt. Foto: Jürgen Peperhowe Mit dem Preis des Westfälischen Friedens wurden im Jahr 2014 die „International Space Station“ (ISS) und die Jugendarbeit des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge geehrt. Foto: Jürgen Peperhowe Die „International Space Station“ (ISS) steht für eine friedliche internationale Zusammenarbeit der ehemals verfeindeten Supermächte Russland und USA im All. 400 Kilometer hoch über der Erde kooperieren nun Staaten, die sich zuvor im Kalten Krieg gegenüberstanden. Foto: NASA, dpa Jordaniens König Abdullah II. erhielt den Friedenspreis im Jahr 2016. Foto: dpa Dr. Reinhard Zinkann und Markus Lewe (rechts oben) präsentierten die Preisträger. Den Westfälischen Friedenspreis 2018 bekamen die Pfadfinder (rechts unten) sowie (links von oben) Litauen (Präsidentin Dalia Grybauskaite), Lettland (Raimonds Vejonis) und Estland (Kersti Kaljulaid). Foto: Gunnar A. Pier, Christian Schnaubelt, dpa (3) - Montage: gap 2020: Die Kinder und Jugendlichen der Initiative Plant-for-the-Planet erhalten den Preis für ihr aktiven Handeln gegen den Klimawandel. Das Bild zeigt den Umweltaktivisten und Gründer - Felix Finkbeiner. Foto: Sina Schuldt/dpa 2020: Die früheren Ministerpräsidenten Griechenlands und Nordmazedoniens, Alexis Tsipras und Zoran Zaev (l.), werden für ihre Einigung im mazedonischen Namensstreit ausgezeichnet. Foto: picture alliance/Boris Grdanoski/AP/dpa

Führungsrolle im Ukraine-Konflikt

Auch außenpolitisch kann er polarisieren: Dass er bis vor Kurzem immer wieder den Dialog mit Russland als Teil einer künftigen Sicherheitsarchitektur Europas betonte, verstörte besonders osteuropäische Staaten. Macrons Ansinnen, die EU als zentralen souveränen Akteur in der multipolaren Welt zu positionieren, ist gleichwohl existenziell wichtig. Der Preis stärkt seine Rolle nun auch in Berlin. Charrier: „Eine Entscheidung, die ihm bei der beanspruchten Führungsrolle in Europa weiterhilft.“

Macrons Ansinnen, Europa als zentralen souveränen Akteur in der multipolaren Welt zu positionieren, ist gleichwohl gerade im Ukraine-Konflikt existenziell wichtig. Er gilt als historisch denkender französischer Präsident und als Intellektueller im Élysée-Palast. Der Preis stärkt seine Rolle auch in Berlin. Charrier: „Ein starkes Signal und eine Entscheidung, die ihm bei der beanspruchten Führungsrolle in Europa weiterhilft.“