„Es passt ins Bild“ – Tamina Kutscher über Sendeverbot für Deutsche Welle

Es geht um die systematische Unterdrückung der freien Presse in Russland: „Dazu gehört eben auch das Vorgehen gegen unabhängige Medien und sogar einzelne Journalisten im Land.“ Das erklärt die Chefredakteurin von dekoder.org Tamina Kutscher, eine Plattform für freien russischen und belarussischen Journalismus in deutscher Übersetzung. Wir haben mit ihr gesprochen.

Ist das Sendeverbot für die Deutsche Welle in Moskau nur eine Retourkutsche nach dem Aus des Senders RT in Deutschland?

Tamina Kutscher: Das russische Außenministerium selbst bezeichnet es in einer Pressemitteilung als „Gegenmaßnahme“ nach dem Sendeverbot für RT Deutschland. Medienexperten und internationale Organisationen wie Reporter ohne Grenzen weisen allerdings daraufhin, dass es sich dabei um ein ziemlich unsymmetrisches Vorgehen seitens Russlands handelt: Im Fall von RT Deutschland geht es um eine serbische und damit ungültige Lizenz für den deutschsprachigen Fernsehsender RT Deutschland, der aus Sicht der Rundfunkkommission ZAK seinen Sitz in Berlin-Adlershof, und damit in Deutschland hat. Diesem Sender fehlt rein formal-juristisch die offizielle, rechtliche Zulassung. Es steht RT frei, gegen diese Entscheidung weitere juristische Schritte einzuleiten oder eine Sendelizenz in Deutschland zu beantragen, was bislang nicht geschah. In jedem Fall ist die Online-Nachrichtenplattform RT davon weitgehend unberührt. Auch können RT-Journalisten in Deutschland weiter ihrer Arbeit nachgehen.

Das russische Außenministerium hat als „Gegenmaßnahme“ nun ein Sendeverbot gegen die DW verhängt und die Redaktion der Deutschen Welle in Moskau geschlossen. Das heißt, die dort tätigen Journalisten verlieren ihre Akkreditierung – das ist die in Russland (im Unterschied zu Deutschland) nötige Erlaubnis, um überhaupt als Journalist arbeiten zu dürfen. Außerdem wurde ein Verfahren eingeleitet, die Deutsche Welle auf die Liste der sogenannten „ausländischen Agenten“ in Russland zu setzen – was nicht nur eine Stigmatisierung als vermeintlich feindlich gesinntes Medium, sondern auch zahlreiche bürokratische Hürden bedeutet.

Man kann darüber diskutieren, ob man, wie im Fall von RT Deutschland, Staatspropaganda generell nicht besser inhaltlich denn juristisch begegnen sollte. Die unverhältnismäßige Reaktion Russlands macht eine solche Debatte nun leider sehr schwer, wenn nicht unmöglich.

Passt das Vorgehen generell ins Bild der Unterdrückung der freien Presse in Russland?

Tamina Kutscher: Es passt sehr gut ins Bild einer politischen Führung, die spätestens seit den Solidaritätsprotesten für den Oppositionspolitiker Alexej Nawalny im Frühjahr 2021 verstärkt gegen jegliche unabhängigen Akteure im Land vorgeht – und außenpolitisch vermehrt mit den Säbeln rasselt. Dazu gehört eben auch das Vorgehen gegen unabhängige Medien und sogar einzelne Journalisten im Land. Viele von ihnen wurden im Lauf des vergangenen Jahres auf die sogenannte „Agentenliste“ gesetzt. Diese Entwicklung haben wir bei dekoder hautnah mitbekommen, als es im vergangenen Jahr auch immer mehr russische Medien und Journalisten betraf, deren Texte wir auf dekoder übersetzen. Wir zeichnen dies auch in unserem Medien-Dossier nach. Mit der DW in Moskau trifft es nun ein Korrespondentenbüro aus Deutschland. Da es in den vergangenen Jahren ohnehin immer schwieriger wurde, überhaupt eine Akkreditierung in Russland zu bekommen, befürchten manche nun, dass das Vorgehen gegen die DW und deren Journalisten nur der Anfang sein könnte. Das russische Außenministerium selbst sprach von einer „ersten Etappe“ von Gegenmaßnahmen.