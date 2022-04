Diesmal könnte es für Macron eng werden

Wahlen in Frankreich

Münster

Frankreich wählt einen neuen Präsidenten. In Umfragen zeichnet sich ab, dass es in der Stichwahl am 24. April eine Neuauflage des Duells Macron gegen Rechtspopulistin Le Pen geben könnte – nur dass es diesmal für den liberalen Mitte-Politiker viel enger werden könne als 2017.

Von Martin Ellerich