Göring-Eckardt schließt Streckbetrieb von AKW nicht aus

Katrin Göring-Eckardt (Grüne) ist zu Gast in der ARD-Sendung «Anne Will».

Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt (Grüne) schließt einen sogenannten Streckbetrieb von Atomkraftwerken in Deutschland über das Jahresende hinaus nicht aus. Auf die Frage, ob die Grünen einen Streckbetrieb der Meiler zulassen würden, sagte sie in der ARD-Sendung «Anne Will»: «Wenn es dazu kommt, dass wir eine wirkliche Notsituation haben, dass Krankenhäuser nicht mehr arbeiten können, wenn eine solche Notsituation eintritt, dann müssen wir darüber reden, was mit den Brennstäben ist.»

Zugleich machte sie klar: «Eine Laufzeitverlängerung wird es nicht geben.» Es gebe aber ein «Sonderproblem» in Bayern. Die Frage sei, wie man damit umgehe. «Dieses Sonderproblem kann heißen, dass diese Brennstäbe nur ausgebrannt werden müssen, damit man in Bayern über die Runden kommt.» Aber «über die Runden kommen» heiße nicht, dass man so weitermachen könne wie in der Vergangenheit, betonte sie.

Sollen Atomkraftwerke in Deutschland länger laufen als geplant? @GoeringEckardt zu einem möglichen Streckbetrieb @AnneWillTalk @annewill pic.twitter.com/bPWZSViIvv — ANNE WILL Talkshow (@AnneWillTalk) July 24, 2022

In Bayern wird befürchtet, dass dort die Elektrizitätsversorgung bei einer Gasnotlage ohne Atomkraft nicht gesichert sein könnte. Die drei verbliebenen deutschen Kernkraftwerke Neckarwestheim 2, Emsland und Isar 2 müssen nach geltendem Recht spätestens am 31. Dezember abgeschaltet werden. Ein Streckbetrieb gilt als nicht einfach: Die Bundesministerien für Umwelt und Wirtschaft waren in einer Prüfung zu dem Ergebnis gekommen, dass die drei Meiler mit den vorhandenen Brennstäben nach dem 31. Dezember nur dann weiterlaufen könnten, wenn ihre Stromerzeugung vorher gedrosselt würde.

Göring-Eckardt verwies darauf, dass Deutschland im Moment Strom nach Frankreich exportiere. Dort könnten die Atomkraftwerke nicht mehr arbeiten, weil sie nicht heruntergekühlt werden könnten. «Die Atomkraft, das muss man einfach noch mal klar sagen, ist eine wahnsinnig gefährliche Technologie in unterschiedlicher Weise.»

CSU-Generalsekretär Martin Huber wehrte sich: «Frau Göring-Eckardt verbiegt die Wahrheit: Es gibt kein Sonderproblem für Bayern, sondern ein großes Problem für ganz Deutschland, wenn wir Gasmangel bekommen und die Kernkraft nicht verlängern», sagte er. Die Grünen sagten die Unwahrheit bei der Kernkraft, dass es aus Sicherheitsgründen, wegen fehlender Brennstäbe oder mangels Personal nicht gehe - das sei aber «alles widerlegt».

Esken: Bei Atomlaufzeiten «nicht ideologisch unterwegs»

In der Debatte über eine Laufzeitverlängerung der verbliebenen Atomkraftwerke hat SPD-Chefin Saskia Esken eine sachliche Herangehensweise betont. «Wir sind an der Stelle nicht ideologisch unterwegs», sagte Esken am Montag im ZDF-«Morgenmagazin». «Aber ganz klar ist auch: Alle Argumente, die bisher gegen die Atomkraft gesprochen haben und die dazu geführt haben, dass wir den Ausstieg beschlossen haben (...), die gelten ja weiterhin.» Es sei immer noch keine Lösung gefunden für die Endlagerung des Atommülls, «und viele andere Fragen sind auch nicht geklärt».

Esken verwies auf den angekündigten neuen Stresstest zur Sicherheit der Stromversorgung: «Das Wirtschaftsministerium als Teil der Bundesregierung hat ja schon zu Beginn des Jahres eine Abschätzung dazu vorgenommen und wird jetzt nochmals prüfen, inwieweit Streckbetriebe und ähnliches, was da vorgeschlagen wird, hilfreich sein können.» Ein Streckbetrieb würde bedeuten, dass die Leistung der Atomkraftwerke gedrosselt wird, damit sie mit den vorhandenen Brennstäben auch über das derzeit geplante Abschaltdatum hinaus weiterlaufen können.