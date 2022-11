Harte Tage für Trump

Wer vor einer Woche verkündet hätte, dass Joe Biden gestärkt aus den Zwischenwahlen hervorgehen würde, wäre wohl als unseriöser „Fake News“-Verbreiter abklassifiziert worden. Doch nun steht es offiziell fest, dass die Demokraten den Senat behalten, und auch das Rennen um das Repräsentantenhaus bleibt viel enger als erwartet. Fazit: Die Demokraten widersetzen sich erfolgreich dem historischen Trend, dass die Midterms den amtierenden Präsidenten abstrafen. Die Wähler versetzten Biden nur einen sanften Stupser statt des erwarteten schweren Schlags.

Biden kann sich dabei auch bei Donald Trump bedanken. Republikanische Kandidaten, die dessen Verschwörungsideologien verbreiten und Trumps Lüge vom „gestohlenen Wahlsieg 2020“ teilten, erzielten nur in stark republikanisch geprägten Regionen Erfolge. Aber viele der wichtigen Wechselwähler und moderaten Republikaner in Vororten waren damit nicht zu gewinnen. Im Gegenteil: Trumps Entourage wirkt auf sie zunehmend abschreckend.

Das ist nicht nur ein Sieg für die Demokratie in den USA, die sich als stabil erweist, sondern vor allem für Joe Biden, der eigentlich in Umfragen vor der Wahl stets schlecht bewertet wurde. Er behält jetzt einen größeren Spielraum für Entscheidungen, ist nicht auf Dekrete angewiesen, und in Europa kann man sich auf Verlässlichkeit einstellen bei der so wichtigen Frage der Militärhilfe für die Ukraine.

Ron DeSantis macht Trump Konkurrenz

Für Donald Trump folgen nun wohl harte Tage – es ist ein böses Erwachen und eine tiefe Kränkung für sein Ego. Am Dienstag wollte er eigentlich eine „große Ankündigung“ machen – wahrscheinlich geht es um seine erneute Kandidatur. Doch das alles steht unter einem ungünstigen Stern. Nach dem Midterm-Flop gehen sogar die Organe von Medienmogul Murdoch auf Distanz zu ihm – allen voran sein Haussender Fox News. Sie haben längst einen neuen Liebling erkoren: Ron DeSantis, den viel charmanteren Trump „light“ aus Florida, der mit seinem Erdrutschsieg bei den Gouverneurswahlen punkten konnte.

Und die Demokraten? Biden ist ganz klar ihr starker Mann. Er hat damit natürlich auch das Vorgriffsrecht für eine Kandidatur in 2024. Sein Problem bleibt sein hohes Alter, das man ihm zuweilen auch anmerkt. Bereits bei Amtsantritt war der der älteste Präsident der Geschichte. Trump nannte ihn herablassend „Sleepy Joe“, schläfriger Joe. Doch er ist nicht der einzige, der ihn unterschätzt hat.