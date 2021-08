Hunderte Gegner der Corona-Politik protestieren in Berlin

Am 29. August vor einem Jahr durchbrachen Demonstrierende eine Absperrung am Reichstagsgebäude. Auch für heute erwartet die Polizei erneut Demonstrationen im Regierungsviertel.

Auch am Sonntag haben in Berlin trotz Verbote Demonstrationen gegen die deutsche Corona-Politik begonnen. Hunderte Menschen zogen nach Polizeiangaben in mehreren Gruppen durch die Innenstadt.

Die Polizei nahm demnach einzelne Teilnehmer in Gewahrsam, weil sie dazu aufgerufen hätten, sich zu Demonstrationszügen zusammenzuschließen. Einsatzkräfte begleiteten die Gruppen und forderten sie auf, Abstand zueinander zu halten. Rund 2200 Polizeikräfte seien im Einsatz.

Zahlreiche Demonstranten hatten sich am Vormittag am Humboldthain im Norden der Innenstadt versammelt. Dort war eigentlich eine Demonstration gegen den Leinenzwang für Hunde angemeldet. Laut Polizei sagte der Veranstalter diese Demonstration am Sonntag kurzfristig ab. Die S-Bahn-Züge der Nord-Süd-Linien hielten nicht am Humboldthain. «Sparen Sie sich den Weg dorthin: An dieser Stelle wird keine Versammlung stattfinden», teilte die Polizei mit.

Guten Morgen. Auch wenn es Sie bei diesem Wetter nach draußen ziehen sollte, lassen wir Sie heute nicht im Regen stehen. Wir sind mit ca. 2200 Kräften im Einsatz und informieren unter #b2908 über die heutigen Demos.#losgehts #Einsatztwittern pic.twitter.com/3Hu6rGICQ9 — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) August 29, 2021

Schon am Samstag hatten mehrere tausend Menschen in der Stadt gegen die Corona-Politik demonstriert. Mehrere Demonstrationen waren verboten worden, weil die Versammlungsbehörde erwartete, dass Infektionsschutzvorgaben wie Abstand und Maskentragen nicht eingehalten werden. In einem Fall einer Kundgebung auf dem Leipziger Platz kippte das Verwaltungsgericht das Verbot.