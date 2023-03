Mehr als 1000 Bootsmigranten in Italien angekommen

Nachdem sie zuvor aus überfüllten Booten auf hoher See geborgen worden waren, hat allein die italienische Küstenwache Hunderte Menschen an Land gebracht.

Ein Fischerboot mit etwa 500 Migranten läuft am frühen Morgen in den süditalienischen Hafen von Crotone ein.

In Italien sind am Samstag mehr als 1000 Bootsmigranten übers Mittelmeer an der Küste angekommen. In der Nacht erreichte ein Boot mit 487 Menschen die Hafenstadt Crotone in der Region Kalabrien im Süden des Landes, wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtete. Die Küstenwache eskortierte das Boot in den Hafen. Am Vormittag brachte ein Schiff der Küstenwache insgesamt 584 Migranten in den Hafen der Stadt Reggio Calabria. Die Menschen waren zuvor aus überfüllten Booten auf hoher See an Bord genommen worden.

Wegen der schwierigen Wetterbedingungen und der vielen Menschen sei der Einsatz «außergewöhnlich komplex», hieß es von Seiten der Behörden. Immer noch trieben Hunderte Migranten auf Booten, die eigentlich seeuntauglich seien, im Meer.

Italiens Innenministerium zählte in den vergangenen Tagen mehrere Tausend Bootsmigranten, die auf dem Festland oder auf der Insel Lampedusa ankamen. Bis Donnerstagabend wurden seit Beginn des Jahres mehr als 15.800 Migranten registriert. In den beiden Vorjahren waren es zu diesem Zeitpunkt etwa 6000.

Demonstration in Kalabrien gegen Sterben im Mittelmeer

In der kalabrischen Stadt Steccato di Cutro demonstrierten knapp zwei Wochen nach dem verheerenden Bootsunglück mit Dutzenden Toten vor der Küste Süditaliens Tausende Menschen gegen das Sterben im Mittelmeer. Rund 5000 Demonstranten nahmen am Samstag an einer Prozession teil, wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtete. Die Demonstration endete demnach am Strand der Stadt, an dem die Leichen angespült wurden, mit einer Schweigeminute.

Verschiedene Vereine und Bewegungen schlossen sich dem Protest als Zeichen der Solidarität an. Wie auf Fotos zu sehen ist, legten die Demonstranten einen Kranz sowie Blumen nieder und hielten ein aus den Trümmern des verunglückten Holzbootes gebautes Kreuz in die Höhe. Auf Spruchbändern forderten die Menschen konkrete Maßnahmen, um solche Unglücke zu verhindern. «Stoppt sofort das Sterben im Meer» war beispielsweise auf Plakaten zu lesen.

Unterdessen bargen Einsatzkräfte am Samstag drei weitere Leichen in den Gewässern vor Steccato di Cutro. Es handelt sich um die Leichen zweier Kinder und eines Erwachsenen. Die Opferzahl stieg somit nun auf 76, wie ein Kommandant der Carabinieri auf Anfrage bestätigte. Es werden noch weitere Menschen vermisst; rund 80 Menschen überlebten das Unglück. Italiens Küstenwache stand in den vergangenen Tagen heftig in der Kritik, weil sie dem Boot mit mehr als 150 Migranten zunächst nicht zu Hilfe gekommen war.