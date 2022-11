Mit schwerem Gepäck beim Papst

Die deutschen Bischöfe erwarten bei ihrem einwöchigen Arbeitsbesuch in Rom kontroverse Debatten mit Vertretern der Kurie über den Reformprozess „Synodaler Weg“. Das in Deutschland auf den Weg gebrachte Reformpaket, das sie auch dem Papst präsentieren wollen, wiegt schwer. Ob zudem die verfahrene Situation im Erzbistum Köln zur Sprache kommt, ist offen.

Der kirchliche Reformdruck in Deutschland wiegt schwer, nicht weniger gewichtig scheinen die Bedenken im Vatikan zu sein. In einer Stimmung zwischen Aufbruch und Beharrung haben die deutschen Bischöfe am Montag mit einer Messe im Petersdom ihren turnusmäßigen Ad-limina-Besuch „an den Schwellen“ der Apostelgräber begonnen. Der Limburger Bischof Georg Bätzing, Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz, rief dazu auf, die Einheit der Kirche zu bewahren und zugleich Umkehr und Erneuerung zu ermöglichen. Das sei „keine leichte Aufgabe“, räumte er ein. Bätzing warb zugleich für das Grundanliegen des Syn­odalen Wegs in Deutschland, dessen Ausrichtung in Rom teilweise als unzulässige Anpassung an den Zeitgeist kritisiert wird.

Kirchliche Reformgruppen hatten im Vorfeld erneut für Reformen geworben. Dabei geht es um eine Reform der Sexualmoral, um die Zulassung von Frauen auch für Weiheämter, um Machtverteilung und die Frage des Pflichtzölibats. Auslöser des Reformprozesses war die massive Vertrauenskrise unter dem Eindruck sexualisierter Gewalt in der Kirche.

Der münstersche Kirchenhistoriker Hubert Wolf meldete sich in der Zeitschrift „Publik-Forum“ zu Wort. Der Papst nehme Synodalität nicht ernst, kritisierte Wolf. „Was bei Franziskus synodal heißt, ist meiner Meinung nach nichts anderes als jesuitische Aktivierung. Alle sollen sich einbringen, aber am Schluss entscheidet der Ordensgeneral. Nur mit dem Unterschied, dass Franziskus nichts entscheidet.“ Unter den deutschen Bischöfen nimmt Wolf Wehleidigkeit und mangelnden Einsatz für Reformen wahr.

Der Osnabrücker Bischof Franz-Josef Bode hatte vor seiner Abreise angekündigt, erneut für mehr Verantwortung von Frauen in der katholischen Kirche zu werben. Das betreffe auch das seit vielen Jahrzehnten diskutierte Amt der Diakonin. Ob in Rom auch die verfahrene Situation im Erzbistum Köln mit seinem Kardinal Rainer Maria Woelki thematisiert wird, ist offen.