München als Befreiungsschlag für Kamala Harris?

Vizepräsidentin führt US-Delegation bei Sicherheitskonferenz an / Ukraine-Krise überlagert alles

Kamala Harris, Vizepräsidentin der USA, geht auf dem Luftwaffenstützpunkt Andrews Air Force Base. Harris ist in der Anreise nach München zur Sicherheitskonferenz. Foto: d

Kamala Harris ist wie Joe Biden seit einem Jahr im Amt. Doch auch für die Vizepräsidentin der USA gehen die Beliebtheitswerte derzeit deutlich zurück. 53 Prozent sind laut einer Umfrage mit ihrer Amtsführung unzufrieden. Für sie kommt es gerade recht, dass Biden ihr einen glanzvollen Auftritt auf internationaler Bühne ermöglicht: Sie wird die stets große US-Delegation bei der Münchner Sicherheitskonferenz an diesem Wochenende anführen. Auch US-Außenminister Antony Blinken wird mit dabei sein.

Gleichwohl wundert es, dass Biden nicht persönlich kommt. Es wäre für ihn eine große Chance, nach dem ­Afghanistan-Debakel außenpolitisch als Krisenmanager zu punkten. Aus Deutschland wird immerhin Bundeskanzler Olaf Scholz Hof halten. Zudem ist der Zeitpunkt entscheidend für die Ukraine-Krise: Die Lage spitzt sich zu. Russland hat bekanntlich am Mittwoch angekündigt, Kräfte von der ukrainischen Grenze zurückzuziehen. Doch nun gibt es neue Nachrichten über einen bevorstehenden Angriff. Die Biden-Administration hat die zen­trale Rolle übernommen, die Verbündeten auf Kurs zu bringen und weitere diplomatische Schritte zur Deeskalation zu planen. Harris wird sich in München demonstrativ mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj treffen.

Trotz des reduzierten Corona-Programms sind fast drei Dutzend Regierungschefinnen und -chefs zu Gast. Russland hat abgesagt, in letzter Sekunde laufen Versuche, den Kreml doch noch einzubinden. Dann wäre es an Harris, mit ihm in Kontakt zu treten. Die Sicherheitskonferenz könnte zen­trale Plattform werden.

Die Ukraine war bislang nicht das Fachgebiet von Harris. Sie hat von Biden die Aufgabe erhalten, sich mit der Migration aus Mittelamerika zu befassen. Ein schwieriges Thema, das ihr kaum Profilierung erlaubt.

Innenpolitisch ist die Juristin, die als nächste Präsidentschaftskandidatin der Demokraten gehandelt wird, zudem Gegenstand höhnischer Debatten geworden. Die konservative Boulevardpresse will von einem toxischen Führungsstil wissen. Einige ihrer Mitarbeiterinnen haben gekündigt. Harris war zudem in den vergangenen Monaten kaum sichtbar. Das soll sich ändern. Konferenzchef Wolfgang Ischinger hat in München das globale Motto „Befreiung aus der Hilflosigkeit“ ausgegeben. Wie passend für Harris.