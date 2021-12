Nato und Russland vor Weihnachten wenig versöhnlich

Moskau/Brüssel (dpa)

Zu Weihnachten appelliert die Nato an Moskau. Kremlchef Putin schickt deutliche Worte in Richtung Westen. Und auf die Frage, ob Russland in die Ukraine einmarschieren wolle, antwortet er auf seine Art.

Von Christian Thiele, Ansgar Haase und Ulf Mauder, dpa