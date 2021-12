Papst Franziskus nach Zypern gereist

Papst Franziskus hat seine fünftägige Reise nach Zypern und Griechenland begonnen. Der Pontifex landete am Donnerstag nach knapp drei Stunden Flug auf dem Airport von Larnaka in Zypern. Dort wurde er von Politikern, Geistlichen und einer Gruppe Kindern empfangen.

«Papst Franziskus, Symbol des Friedens», stand auf einem selbst gemalten Schild, das ein Kind in die Höhe hielt. Im Anschluss fuhr die Delegation weiter in die Hauptstadt Nikosia.

Für das Oberhaupt der katholischen Kirche steht bei der Reise in den östlichen Teil des Mittelmeers die Situation der Flüchtlinge im Fokus. In Zypern wird aber auch über die Teilung der Insel seit der türkischen Invasion 1974 gesprochen werden. «Wir werden Wunden berühren», sagte Franziskus auf dem Flug nach Zypern, der erstmals von der neuen italienischen Fluglinie Ita Airways durchgeführt wurde.

Am Freitagabend trifft Franziskus Migranten in Nikosia - es ist geplant, dass er einige von ihnen später mit nach Rom nimmt. Im zweiten Teil der Reise in Griechenland kehrt er am Sonntag nach Lesbos zurück. Dort hatte er 2016 das damalige Lager Moria besucht und einige Flüchtlinge im Flugzeug mit in den Vatikan gebracht. Ein paar von denen traf Franziskus am Donnerstagmorgen vor der Abreise nach Zypern in Rom wieder, wie der Heilige Stuhl mitteilte.