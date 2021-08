Polens Vize-Außenminister: Timanowskaja an sicherem Ort

Die belarussische Leichtathletin Kristina Timanowskaja ist nach ihrer Abreise von den Olympischen Spielen in Polen an einem sicheren Ort.

Die 24-Jährige ruhe sich nun aus, sagte der polnische Vize-Außenminister Marcin Przydacz nach einem Bericht der Nachrichtenagentur PAP am Donnerstag. «Wir hoffen, dass ihr Ehemann bald zu ihr stößt. Anschließend wird sie entscheiden, wie es weitergeht.» Timanowskaja war am Mittwochabend nach einem Zwischenstopp in Wien in Warschau gelandet.

Nach einem Zwischenstopp in Wien war die bis vor wenigen Tagen weitgehend unbekannte Sprinterin mit einer Maschine der staatlichen polnischen Fluglinie LOT nach Warschau geflogen. Timanowskaja wirft den belarussischen Behörden vor, sie hätten sie von den Olympischen Spielen in Tokio entführen wollen. Nach öffentlicher Kritik an Sportfunktionären ihres Heimatlandes wäre sie in Belarus in Gefahr gewesen, sagt sie.

Deshalb hatte sie zunächst Schutz bei der japanischen Polizei und dann in der polnischen Botschaft in Tokio gesucht. Polen gewährte ihr - und später auch ihrem Ehemann - ein humanitäres Visum. Das Internationale Olympische Komitee (IOC) setzte eine Disziplinarkommission zur Aufklärung des Falls ein.

Fall Protassewitsch sorgte für Aufsehen

Die belarussische Opposition sieht den Fall Timanowskaja als weiteren Beleg dafür, dass Belarussen auch im Ausland Angst um ihre Sicherheit haben müssen. Ende Mai hatte der Fall des Bloggers Roman Protassewitsch international für Aufsehen gesorgt. Protassewitsch wurde festgenommen, nachdem die Linienmaschine, in der er sich befand, in der belarussischen Hauptstadt Minsk zur Landung gezwungen worden war. Der Westen verhängte danach neue Sanktionen gegen die weitgehend isolierte Ex-Sowjetrepublik.

Am Dienstag wurde außerdem der in die Ukraine geflohene belarussische Aktivist Witali Schischow erhängt in einem Kiewer Park aufgefunden. Lukaschenkos Gegner sind sich sicher, dass er umgebracht wurde. Die ukrainische Polizei ermittelt wegen Mordes.

Lukaschenko-Regime geht gegen Kritiker vor

Seit Monaten geht der belarussische Machthaber Lukaschenko hart gegen Andersdenkende, unabhängige Medien und Nichtregierungsorganisationen vor. Seit gestern steht in Minsk die prominente Oppositionelle Maria Kolesnikowa vor Gericht, die vor der weithin als gefälscht geltenden Präsidentenwahl vor rund einem Jahr im Trio mit Swetlana Tichanowskaja und Veronika Zepkalo berühmt geworden war. Der 39-Jährigen, die lange als Kulturmanagerin in Stuttgart gearbeitet hat, drohen bis zu zwölf Jahre Haft.

Bei Protesten in den Monaten nach der Wahl gab es in Belarus mehrere Tote, Hunderte Verletzte und Tausende Festnahmen. Die EU erkennt den 66-jährigen Lukaschenko nicht mehr als Präsidenten an.