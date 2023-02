Räumung des Waldstücks Heidebogen hat begonnen

Protestcamp in Sachsen

Die Räumung eines von Aktivisten besetzten Waldstücks bei Ottendorf-Okrilla nördlich von Dresden hat begonnen. Am Mittwochmorgen rief der Staatsbetrieb Sachsenforst ein Aufenthalts- und Betretungsverbot für das Waldgebiet aus. Nach Angaben eines dpa-Reporters vor Ort verlief die Räumung friedlich.

Die Einsatzkräfte brachten zunächst Barrikaden weg und schütteten Gräben zu, damit die für die Räumung notwendige Technik vor Ort gebracht werden konnte. Zudem sperrte die Polizei die Fläche ab, damit keine weiteren Menschen das Waldstück betreten können.

Ein Aufenthalts- und betretungsverbot für den Wald wurde nun offiziell durch den Sachsenforst ausgesprochen, um mit den forstwirtschaftlichen Maßnahmen beginnen zu können. Dies wird den ehemaligen Versammlungsteilnehmern durch unseren Lautsprecherwagen mitgeteilt. #oo1502 pic.twitter.com/nrgPrw1VRb — Polizei Sachsen (@PolizeiSachsen) February 15, 2023

Nach Angaben der Beamten sind noch mehrere Dutzend Aktivistinnen und Aktivisten in dem Protestcamp, etwa 25 davon hätten sich in Baumhäusern verschanzt. Einige Baumhäuser wurden bereits von einem sogenannten Höheninterventionsteam aus Nordrhein-Westfalen geräumt. Abgeordnete der Grünen und Linken sowie andere parlamentarische Vertreter kamen ebenfalls in das Waldstück, um zu beobachten, ob bei der Räumung alles verhältnismäßig abläuft.

Rodung hat schon begonnen

Parallel zur Räumung des Waldstücks startete bereits die Rodung mit Maschinen. Etwa 50 Mitarbeiter des Sachsenforsts befanden sich dafür in dem Waldstück. Sie sollten unter anderem dafür sorgen, dass Rettungswege freigehalten werden. Per Lautsprecher wurden die Aktivistinnen und Aktivisten aufgefordert, das Gelände zu verlassen. Sollten sie das nicht tun, könne Zwang angewendet werden, hieß es.

Die Besetzer verhielten sich nach ersten Angaben jedoch kooperativ. Nur in einem Fall soll sich ein Aktivist nach Angaben der Polizei aktiv widersetzt haben.