Benedikt XVI. setzte eine spektakuläre Zäsur

Eigentlich wollte Joseph Ratzinger, der Mann aus Marktl am Inn, lieber als emeritierter Kardinal Bücher schreiben. Doch als die Wahl am 19. April 2005 dann doch auf den 78-Jährigen fällt, fügt er sich und gewinnt sogar Freude am Amt. Die Last der Verantwortung und die Skandale innerhalb der Kirche bewegen ihn dann aber am 28. Februar 2013 zum Rücktritt.

Foto: Claudio Onorati/ans/epa/dpa