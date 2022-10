Röttgen drängt Baerbock zum Handeln

Emsdetten/Münster

In Talkshows ist er so etwas, wie der Chef-Außenpolitik-Erklärer der Deutschen: Der CDU-Bundestagsabgeordnete Norbert Röttgen hat am Rande der Vorstellung seines neuen Buches „Nie wieder hilflos! Ein Manifest in Zeiten des Krieges“ in Emsdetten mit unserem Redaktionsmitglied Martin Ellerich gesprochen über Putins Krieg, über seine Erwartungen ans G7-Außenministertreffen in Münster und vor der aggressiven Politik Chinas gewarnt.