Schüler haben immer mehr Probleme beim Schreiben

Schreiben fällt Schülerinnen und Schülern immer schwerer. Grund: Der Distanz-Unterricht während der Corona-Pandemie. Vor allem Jungen hätten Probleme beim Schreiben mit der Hand, heißt es in einer Studie im Auftrag des Verbandes Bildung und Erziehung (VBE) erstellt wurde.

Danach berichten mehr als sieben von zehn Lehrkräften von deutlich größeren Problemen bei Schreibstruktur, Leserlichkeit und Schreibtempo. An der Online-Umfrage des Schreibmotorik-Institutes be­teiligten sich knapp 850 Lehrkräfte aus dem Primar- und Sekundarbereich.

Gewerkschaft fordert mehr Lehrkräfte für Schulen

„Einen besonders starken Rückgang der Handschreibfertigkeiten gibt es infolge der Pandemie bei den Jungen, von denen ohnehin die Hälfte Probleme mit dem Handschreiben hat“, erklärte Marianela Diaz Meyer, Geschäftsführerin des Schreibmotorik-Instituts. Hier stellten drei Viertel der Lehrkräfte einen leichten oder sogar starken Einbruch der Leistung fest. Bei den Mädchen, von denen sich ein Drittel mit dem Schreiben von Hand schwertue, sehen 56 Prozent der Befragten eine leichte bis starke Verschlechterung.

Im vergangenen Schuljahr fand der Umfrage zufolge mit 48 Prozent knapp die Hälfte der Stunden als Distanz- oder Wechselunterricht statt.

„Das Ergebnis ist alarmierend“, sagte der VBE-Vorsitzende Udo Beckmann. Kinder und Jugendliche, die schon vorher Schreibschwierigkeiten hatten, seien in der Pandemie weiter abgehängt worden. Als Konsequenz aus den zunehmenden Lerndefiziten fordert die Lehrergewerkschaft mehr Lehrkräfte für die Schulen.

Eine Stunde pro Woche Schreibschrift üben

Zwar werde der Einsatz digitaler Medien für die Zukunft des Lernens immer wichtiger, sagte Beckmann. Allerdings seien die technischen Möglichkeiten noch nicht so ausgereift, dass sie die Vorteile von Stift und Papier beim Schreiben mit der Hand ersetzen könnten.

Marianela Diaz Meyer, Geschäftsführerin des Schreibmotorik-Instituts, plädierte für eine sinnvolle Kombination analoger und digitaler Medien. Schließlich fördere das Schreiben mit der Hand im Gegensatz zum Tippen in die Tastatur zahlreiche kognitive Fähigkeiten, rege Muskeln und Gelenke sowie verschiedene Areale im Gehirn an. Diaz Meyer forderte, eine Stunde pro Woche in die Schreibschrift zu investieren. Untersuchungen bei Erstklässlern hätten gezeigt, dass Kinder damit ermüdungsfreier und schneller schreiben könnten.