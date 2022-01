„Schwächstes Glied in der Krise“

Eine neue Woche im zugespitzten Ukraine-Konflikt ist gestartet – wieder vollgepackt mit internationaler Krisen- und Pendeldiplomatie. Viele Augen in den Hauptstädten des Westens schauen dabei verwundert bis entsetzt auf Deutschland. Hier packen gerade zwei Spitzenpolitiker die Reisekoffer: Annalena Baerbock wird am 7. Februar erneut nach Kiew fliegen, diesmal mit ihrem französischen Amtskollegen Jean-Yves Le Drian – ein Signal der Solidarität. Ohnehin war ihr Auftritt bislang klar. „Härte und Dialog“ – so das Motto. Keine Überraschung in Washington, wo man schon seit Joschka Fischer die Berührungsängste mit grüner Außenpolitik verloren hat. Die ersten Schritte von Olaf Scholz als Kanzler auf weltpolitischer Bühne sind dagegen holprig. Er bereitet sich für ein erstes Treffen mit US-Präsident Biden ebenfalls am 7. Februar vor, das unter einem unglücklichen Stern steht.

Wie lautet die Kritik an Olaf Scholz?

Sein Vorgehen in der Ukraine-Krise mit seinem zögerlichen Wechsel zu einer möglichen Abkehr von Nord Stream 2 hat nicht nur feinnervige diplomatische Spitzenkreise verstört. Es geht um Urängste des Westens. Die zentrale Frage: Wie hält es die SPD mit Russland? Plustern sich Parteigranden wie Gerhard Schröder dort weiter als Putin-Versteher auf? Auf Einladung von SPD-Chef Lars Klingbeil versuchten am Montag führende Politiker der Partei hinter verschlossenen Türen Klarheit im Ukraine-Wirrwarr zu schaffen. Denn dazu kam handwerkliches Ungeschick. Dass Christine Lambrecht, frischgebackene SPD-Bundesverteidigungsministerin mit reichlich Kabinettserfahrung, 5000 Helme für die Ukraine mit dem Impetus einer Heldentat aus Berlin verkündet, musste Kiew verstören. Der fatale Eindruck im Ausland: Scholz macht es sich einfach bequem. Anders als Angela Merkel scheint er wichtige Krisentreffen nicht selbst in die Hand zu nehmen, sondern seiner bislang unerschrockenen Außenministerin zu überlassen.

Wie sind die Reaktionen des Westens auf das Vor­gehen der SPD?

„Verheerend“, brachte es ein Experte eines renommierten transatlantischen Think Tanks auf den Punkt. Und der Noch-Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger, sprach gerade von „Ungeschicklichkeiten“. Nun stehe Deutschland im „miesen, schlechten Licht“ da. Gefahr: ein großer Vertrauensverlust. Ähnlich spiegelt es die US-Presse. Bloomberg News stuft Scholz als „schwächstes Glied in der Ukraine-Krise“ ein. Und die „New York Times“ stellt in ihrer Aufzählung von Beiträgen diverser Staaten für die Ukraine fest, Deutschland sei eines der Schlusslichter. Positiv hervorgehoben wird wiederum Annalena Baerbock – auch beim konservativen Sender Fox News.

Was machen die UN?

Am Montag tagte der Sicherheitsrat. Die USA und ihre Verbündeten möchten klar ins Protokoll schreiben: Russland gefährdet die internationale Sicherheit. Mit der Verlegung von über 100 000 Soldaten an die ukrainische Grenze drohe Moskau Gewalt an. Dies verstoße gegen die UN-Charta. Putin bestreitet all dies. Problem: Als eines der fünf ständigen Mitglieder des Sicherheitsrates hat Russland ein Vetorecht gegen jede UN-Resolution, die dem Rat vorgelegt wird. Das gilt auch für China – Moskaus „taktischen Verbündeten“. Kein Wunder, dass Putin Peking einen Auftritt zum Auftakt der Olympischen Spiele versprochen hat. Ein nettes Geschenk, um Staatschef Xi den Rücken zu stärken und einen großen russisch-chinesischen Gipfel mit ihm zu veranstalten. Das Signal: Wir haben Freunde.

Und was passiert in der Ukraine?

Hier sollen sich gerade ­Reservisten für einen Einsatz bereitmachen. Die Ukraine hat russische Warnungen vor einer möglichen Militäroffensive Kiews gegen die abtrünnigen Gebiete im Osten des Landes als un­begründet zurückgewiesen. Zugleich betonte der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba die Wichtigkeit ausländischer Waffenlieferungen. Die deutsche Weigerung, Waffen an Kiew zu liefern, wird vor allem in der Ukraine weiter stark kritisiert. Die USA werden nach Angaben von Präsident Joe Biden bald zusätzliche US-Truppen in die osteuropäischen Nato-Staaten verlegen. Berlin sendet dagegen in den Augen von Kiew beständig Signale, dass es die Androhung schwerer Konsequenzen nicht allzu ernst meint. Auch in der CDU wird vor dem Kurs von Scholz gewarnt: Der Angriff auf die Ukraine werde für Putin so zum berechenbaren Risiko. Ist Deutschland wieder auf einem Sonderweg in Europa?