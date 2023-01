Schwappt der aggressive Populismus aus Brasilien nach Europa herüber?

Ein wütender Mob randaliert ungehemmt im Herzen der Demokratie: Kopfschüttelnd und ungläubig reagiert man in Europa auf die Vorkommnisse in Brasilien – wie schon auf die in den USA vor zwei Jahren. Doch eine neue Generation der Populisten ist in Europa auf dem Vormarsch. Der Lerneffekt mit Blick über den großen Teich scheint gering.

