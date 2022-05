„Starkes Netzwerk“ gegen sexuelle Gewalt

Sexuelle Gewalt gegenüber Kindern und Jugendlichen ist ein gesamtgesellschaftliches Problem. Darauf verweist die neue Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung, Kerstin Claus. In ihrer ersten Pressekonferenz nach Dienstantritt am 1. April forderte sie ein starkes Netzwerk der Hilfe und Prävention vom Bund über die Länder bis hin zu Schulen, Institutionen und Vereinen: „Wir alle tragen gemeinsam Verantwortung“, sagte Claus.

Die neue Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung, Kerstin Claus, sieht den Schutz von Kindern und Jugendlichen vor sexualisierter Gewalt als gesamtgesellschaftliche Aufgabe an. Bei ihrer ersten Pressekonferenz seit Amtsantritt am 1. April forderte sie Bund, Länder und Kommunen auf, ein „starkes Netzwerk“ zu schaffen. Wie beim Brandschutz brauche es eine „Gefahrenabwehr“, sagte Claus. „Ich kann nur handeln, wenn ich klare ­Regeln habe und genau weiß, was zu tun ist.“

Der Schutz von Kindern fange immer vor Ort an. Claus betonte, es müsse nicht jeder Experte sein, aber jeder müsse wissen, an wen er sich im Zweifelsfall wenden könne. Claus: „Wir alle tragen gemeinsam Verantwortung, die wir nicht ­wegdelegieren können und dürfen.“ Wenn die 14 Millionen Kinder und Jugendliche in Deutschland geschützt werden sollten, müssten Strukturen funktionieren. Fälle wie Lügde in Nordrhein-Westfalen oder Staufen in Baden-Württemberg hätten klare Defizite in Abstimmungsprozessen aufgezeigt.

Die Bundesbeauftragte setzt Erwartungen in umfassende Prävention: Sie sprach sich für Schutzkonzepte in Kitas, Schulen und Vereinen aus. „In dieser Landschaft, in der sich Kinder bewegen, braucht es Expertise“, so die Missbrauchsbeauftragte. Erzieher, Lehrer und Trainer müssten sprechfähig gemacht werden und Handlungskonzepte erstellen. Netzwerke seien notwendig, um im Verdachtsfall sofort Hilfe zu finden.

Eine Aufklärungs- und Sensibilisierungskampagne soll im Herbst gestartet werden. Allerdings sind die dafür notwendigen Mittel von fünf Millionen Euro jährlich noch nicht freigegeben. Für Claus steht fest, dass das gesamte Dunkelfeld sexueller Gewalt durchleuchtet werden müsse. So sprach sie sich für ein Kompetenzzentrum Forschung aus, das regel­mäßig aussagekräftige Zahlen zu Missbrauchsfällen vorlegen solle. Es sei ein Skandal, dass es diese im Jahr 2022 immer noch nicht gebe.

Kerstin Claus, Jahrgang 1969, ist von Beruf Journalistin und systemische Beraterin und seit 2015 in der Politik- und Strategieberatung im Themenbereich „Sexualisierte Gewalt gegen Kinder und Jugendliche“ tätig. Mit ihrem Arbeitsstab bleibt sie wie auch ihr Vorgänger Johannes-Wilhelm Rörig weiterhin dem Bundesfamilienministerium zugeordnet.