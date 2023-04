Tarifverhandlungen für öffentlichen Dienst dauern an

Die Verhandlungen im Tarifstreit des öffentlichen Dienstes haben am Samstagabend weiter angedauert. Seit dem Mittag ringen der Bund, die Kommunen, der Deutsche Beamtenbund dbb und die Gewerkschaft Verdi um neue Tarife für die rund 2,5 Millionen Beschäftigten im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen. Ob es zu einer Einigung kommt, war noch unklar. Sollten die Verhandlungen scheitern, drohen Urabstimmungen und neue Streiks.

Grundlage für die Gespräche war ein vergangene Woche veröffentlichter Schlichterspruch. Die Schlichtungsempfehlung sieht zunächst steuer- und abgabenfreie Sonderzahlungen von 3000 Euro in mehreren Stufen vor. Ab März 2024 soll es dann einen Sockelbetrag von 200 Euro sowie anschließend ein Lohnplus von 5,5 Prozent geben. Wird dabei keine Erhöhung um 340 Euro erreicht, soll der betreffende Erhöhungsbetrag auf diese Summe gesetzt werden.

Die finanzschwachen Kommunen nicht nur in Ost-, sondern auch in Westdeutschland sehen den Vorschlag der Schlichter skeptisch. «Das ist eine Schlichtungsempfehlung, die in Art und Umfang all das, was in den letzten Jahrzehnten jemals aufgerufen worden ist, deutlich überschreitet», sagte die Präsidentin der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA), Karin Welge.

Die Gewerkschaften wiederum bewerteten den Vorschlag der Schlichter zunächst als gute Grundlage für die vierte Gesprächsrunde. Gleichwohl gebe es noch Gesprächsbedarf, betonte Verdi-Chef Frank Werneke kurz vor dem Treffen.

In den vergangenen Monaten hatten die Gewerkschaften den öffentlichen Verkehr, aber auch Kitas, Kliniken oder die Müllabfuhr mit massiven Warnstreiks teils lahmgelegt.