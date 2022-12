Thüringens Umweltministerin Siegesmund kündigt Rücktritt an

Anja Siegesmund ist Umweltministerin in Thüringen, stellvertretende Ministerpräsidentin und Mitglied des Bundesrates. All diese Ämter wird sie 2023 niederlegen. Alles habe seine Zeit, sagte sie.

Thüringens Umweltministerin Anja Siegesmund legt ihre Ämter zum Februar 2023 nieder. Die Grünen-Politikerin nannte persönliche Gründe für ihre Entscheidung, wie ihr Ministerium in Erfurt mitteilte. «Ich habe aus persönlichen Gründen entschieden, am 31. Januar 2023 meine Ämter niederzulegen und geordnet in neue Hände zu übergeben», wird Siegesmund in einer Mitteilung ihres Ministeriums zitiert.

Den Ministerpräsidenten Bodo Ramelow (Linke) habe sie bereits über ihre Entscheidung informiert. Demnach legt sie auch ihre Ämter als stellvertretende Ministerpräsidentin und Mitglied des Bundesrates nieder.

Es sei ihr eine Ehre und ein Privileg gewesen, seit 2014 als Ministerin im Dienst des Landes zu stehen. Sie habe die Verantwortung mit viel Demut, aber auch Leidenschaft und Gestaltungswillen angenommen, sagte Siegesmund. Sie engagiere sich seit 20 Jahren ehren- und hauptamtlich als Landespolitikerin. «Alles hat jedoch seine Zeit.»

Alles hat seine Zeit: Ich habe mich aus persönlichen Gründen dazu entschieden, am 31.01.2023 meine Ämter als Umweltministerin sowie als Vize-Ministerpräsidentin und Mitglied d. Bundesrates niederzulegen u. geordnet in neue Hände zu übergeben.1/7 🧵 — Anja Siegesmund (@AnjaSiegesmund) December 23, 2022 An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Twitter Um Inhalte aus Twitter anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Die 45 Jahre alte Siegesmund stammt aus Gera und ist seit 2014 - mit kurzer Unterbrechung - Ministerin in Thüringen. Wer ihr nun nachfolgt, ist noch unklar. Siegesmund sagte: «Ich werde jetzt neue Wege gehen, eine Auszeit nehmen, bevor ich beruflich einen Neuanfang mache.»

Die beiden Landessprecher der Thüringer Grünen reagierten mit Bedauern auf die Entscheidung. «Anja war über viele Jahre eine wichtige Mitstreiterin und engagierte Politikerin beim Umweltschutz, Artenschutz und vor allem trieb sie die Energiewende mit Verve voran», sagte Thüringens Grünen-Co-Chefin Ann-Sophie Bohm. «Bezüglich einer Nachfolge befinden wir uns bereits in guten Gesprächen und werden nach dem Beschluss des Landesvorstands in den nächsten Wochen unsere personelle Neuaufstellung bekannt geben», sagte der Co-Vorsitzende Bernhard Stengele.