Trumps große Comeback-Tour

Lügen, Dauerdruck auf Republikaner, dazu Umsturzfantasien: Donald Trump ist 75 Jahre und kein bisschen leise. Er will es bei den Präsidentenwahlen 2024 offenbar sogar noch einmal wissen. Doch es wird kein Selbstläufer...

Am Dienstag musste er in Georgia eine Schlappe bei den Vorwahlen für den Herbst hinnehmen. Trotzdem: Bei den Zwischenwahlen im November droht den Demokraten eine schwere Niederlage – darauf deuten schlechte Umfragewerte für Präsident Joe Biden hin. Viele US-Bürger lasten dem Demokraten die hohe Inflationsrate an, unter der sie leiden. Wie Trump die Lage für sich nutzt: