Verteidigungsministerin vor dem Rücktritt

Medien: Lambrecht will in der kommenden Woche ihr Amt abgeben

Im Hintergrund pfeifen die Silvesterraketen, es krachen die Böller, und vorne spricht die Verteidigungsministerin von ihren Erfahrungen im Kriegsjahr 2022. Das peinliche Neujahrsvideo reiht sich ein in eine ganze Kette von Pannen, die jetzt offenbar im Rücktritt Christine Lambrechts in der kommenden Woche münden wird: Mehrere Medien – darunter „Bild“, Süddeutsche Zeitung sowie n-tv – berichteten am Freitagabend übereinstimmend, die Ministerin stehe vor dem Rücktritt. Die Initiative, das Amt abzugeben, kommt laut „Bild“ von ihr selbst – nicht aus dem Kanzleramt.

MEHR ZUM THEMA Verteidigungsministerium Berichte über einen bevorstehenden Rücktritt von Lambrecht

Hatte Lambrecht sich in der großen Koalition als Justizministerin durchaus Ansehen erworben, so schien sie mit dem Verteidigungsministerium von Anfang an zu fremdeln. Kritiker bemängelten fehlende Sachkenntnis, sie kenne nicht einmal die Dienstgrade der Bundeswehr. Sie warfen ihr die schleppend angelaufene Beschaffung für die Truppe vor. Nach dem russischen Überfall auf die Ukraine hatte sie zudem – angesprochen auf militärische Hilfe – gesagt, Deutschland liefere Kiew 5000 Helme.

Und immer wieder gab es Kritik am öffentlichen Auftreten: Lambrecht ließ ihren Sohn im Hubschrauber der Fluggemeinschaft mit in den Sylt-Urlaub fliegen. Zwar bezahlte sie den Flug, die Bilder hatten dennoch eine verheerende Wirkung in der Öffentlichkeit. Auch einige SPD-Kollegen sahen ihren Ruf zuletzt als zu angeschlagen an, um die mit dem 100-Milliarden-Euro-Sondervermögen gestützte „Zeitenwende“ bei der Bundeswehr durchsetzen zu können.

Die in der Opposition befindliche Union hatte Kanzler Olaf Scholz bereits nach dem Neujahrsvideo aufgefordert, die Ministerin umgehend zu entlassen. Und im ZDF-„Politbarometer“ vom Freitag sprachen sich auch 60 Prozent der befragten Bürger für einen Rücktritt der SPD-Ministerin aus, nur 25 Prozent waren dagegen.

Auch über mögliche Nachfolgerinnen – es kommt wegen der paritätischen Besetzung der Kabinettsposten nur eine Frau infrage – wurde am Freitag bereits spekuliert. Die größten Chancen wurden der bisherigen Wehrbeauftragten Eva Högl (SPD) zugeschrieben.