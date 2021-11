Was Biden jetzt tun muss

Joe Biden hat die Selbstbehauptung der Demokratie gegenüber autoritären Staatenlenkern zum Topthema seiner außenpolitischen Agenda gemacht. Ganz oben steht dabei eine neue Chinastrategie. Viele von Bidens innenpolitischen Aktivitäten – auch seine Infrastrukturpläne – finden vor dem Hintergrund statt, gegenüber Peking, das ein hypermodernes Großprojekt nach dem anderen durchzieht, nicht ins Hintertreffen zu gelangen. Stichwort „Soft Power“, weiche Machtfaktoren.

Doch das reicht nicht. Biden setzt parallel darauf, offen Härte und Durchsetzungswillen gegenüber Peking zu zeigen, das sich immer mehr anschickt, unter dem eher harmlos-nostalgischen Oberbegriff „Neue Seidenstraße“ geostrategischen Einfluss in der Welt zu gewinnen.

Mit dem abrupten Abzug aus Afghanistan hat Biden seiner Mission zweifellos einen Bärendienst erwiesen und das Land in ein Tummelfeld der autoritären Taliban zurückverwandelt, das Hoffnungslosigkeit ausstrahlt anstatt als demokratisches Leuchtturmprojekt zu strahlen.

Das sendet an China das fatale Signal, dass es der Westen nicht schafft, seine Werte wirkungsvoll weiterzugeben. Auch im Inland wirkt Bidens Afghanistan-Fiasko wie ein gescheitertes diplomatisches Gesellenstück.

Angesichts der näherrückenden Zwischenwahlen muss Biden nun zeigen, dass es ihm ernst ist, seine Mission in China voranzutreiben. Wohl auch deshalb wendet er sich erstmals in einer Video-Konferenz an den chinesischen Machthaber Xi. Der hat seit geraumer Zeit den Tonfall verschärft und will die „nationale Wiedervereinigung“ mit Taiwan realisieren – um jeden Preis. Biden hat wiederum der demokratischen Inselrepublik im Falle eines chinesischen Angriffs militärische US-Unterstützung zugesichert. Er hat damit Unruhe ausgelöst und Xi offen provoziert, weil Peking Taiwan als eine innere Angelegenheit Chinas sieht, in die sich niemand einmischen darf. Auch bei anderen wichtigen Themen – ganz oben der Handel – gibt es weiter Streit.

Ein gefährliches Kräftemessen, das endlich beendet werden muss. Biden will neue weltpolitische Stärke ausstrahlen. Doch sein Vorgehen wirkt oft konfus und schwach – wie die Panik einer Weltmacht vor dem Niedergang. Telefonate und Drohungen aus dem Weißen Haus reichen nicht. Der US-Präsident muss endlich eine berechenbare Chinastrategie vorlegen – und seine Partner in der EU, von denen er ja vehement Unterstützung verlangt, dabei auch mitnehmen.