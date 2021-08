Die Startvoraussetzungen für die erste Nachrichtensendung „RTL Direkt“ hätten kaum besser sein können. Die chaotischen Szenen auf dem Flughafen in Kabul gingen am Montag um die Welt. RTL hätte also an diesem Abend die Chance gehabt, zu beweisen, dass der Sender es ernst meint mit dem Anspruch, ein Nachrichtenformat als Konkurrenz zu den „Tagesthemen“ zu etablieren. Schließlich stand mit Annalena Baer­bock immerhin die Grünen-Kanzlerkandidatin als Premierengast parat. Doch der Elfmeter wurde nicht verwandelt – und Jan Hofer wirkte in seiner Rolle als Moderator einer politischen Nachrichtensendung meist überfordert.

