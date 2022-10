Blink-182 geht auf Welttournee und kommt nach Deutschland

Die amerikanische Punk-Rock-Band Blink-182 geht nach längerer Pause auf Welttournee. «Wir kommen. Tour kommt. Album kommt. Tom kommt», kündigte das Trio am Dienstag auf Instagram an. Zudem würden sie am Freitag einen neuen Song mit dem Titel «Edging» veröffentlichen. Neben Schlagzeuger Travis Barker (46) und Bassist und Sänger Mark Hoppus (50) ist auch Gründungsmitglied Tom DeLonge (46) mit dabei. Der Sänger und Gitarrist hatte die in den 1990er Jahren gegründete Band 2015 verlassen.

Die geplante Tournee soll im März 2023 in Mexiko beginnen und bis Februar 2024 durch Südamerika, Nordamerika, Europa, Australien und Neuseeland führen. Es sind rund 70 Auftritte geplant, darunter auch drei Konzerte im September 2023 in Deutschland (9.9. Köln, 16.9. Berlin, 17.9. Hamburg).

Die dreiköpfige Band ist für Songs wie «All the Small Things» und «What's My Age Again» bekannt. Drummer Travis Barker machte zuletzt durch seine Hochzeit mit Reality-Star Kourtney Kardashian Schlagzeilen. Im April hatte das Paar bei einer nächtlichen Blitzhochzeit in Las Vegas geheiratet - allerdings ohne offizielle Papiere. Die standesamtliche Trauung fand dann im Mai im kalifornischen Santa Barbara statt. Wenig später gaben sie sich im italienischen Portofino noch einmal das Jawort.