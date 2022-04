Britney Spears bei Instagram: «Ich bekomme ein Baby»

US-Popstar Britney Spears bei der Premiere des Films «Once Upon a Time in Hollywood» im Juli 2019 in Los Angeles.

Die US-Popsängerin Britney Spears (40, «Baby One More Time») hatte bereits im vorigen Jahr davon gesprochen, dass sie gerne ein weiteres Kind hätte - nun könnte sich ihr Wunsch erfüllen.

«Ich bekomme ein Baby», schrieb Spears am Montag auf Instagram in einem längeren Eintrag, in dem sie auch ihr Gewicht und frühere Schwangerschaftsbeschwerden erwähnte.

Sie habe zugenommen und sich über ihren runderen Bauch gewundert. Ein Schwangerschaftstest habe dann Klarheit verschafft, teilte Spears ihren 40 Millionen Instagram-Followern mit. Spears' Sprecherteam reagierte zunächst nicht auf eine Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Der Instagram-Post sei «verwirrend» formuliert, schrieben zahlreiche US-Medien. Auch zahlreiche Fans kommentierten, dass sie sich nach dem Lesen nicht sicher seien, ob Spears nun wirklich schwanger sei oder einfach zu viel gegessen habe.

Der Partner der Sängerin, Sam Asghari (28), schrieb am Montag auf Instagram, dass er sich immer schon gewünscht habe, Vater zu werden. «Ehe und Kinder sind ein natürlicher Teil einer starken Beziehung voller Liebe und Respekt», heißt es in dem Post des Fitnesstrainers. Auf Instagram trafen derweil Glückwünsche von Bekannten und Fans ein. Sie freue sich so für Spears, teilte etwa Paris Hilton mit.

Federline lässt Glückwünsche ausrichten

Ex-Ehemann Kevin Federline ließ durch seinen Anwalt Glückwünsche ausrichten. Er wünsche ihr eine «frohe und gesunde Schwangerschaft», teilte Anwalt Mark Kaplan laut «E!News» mit. Federline gratuliere Spears und Ashgari zu der Elternschaft. Spears und Federline hatten 2004 geheiratet und sich zwei Jahre später getrennt. Aus der Beziehung stammen die beiden Söhne Sean Preston (16) und Jayden James (15).

Seit vorigem September ist die Sängerin mit Asghari verlobt. Ihr «Ehemann» habe gleich auf eine Schwangerschaft getippt, führte Spears auf Instagram weiter aus. Über eine Hochzeit war bisher nichts bekannt. Im vergangenen Monat hatte Spears Asghari via Instagram zum Geburtstag gratuliert und geschrieben: «Ich möchte eine Familie mit dir.»

Sie habe bei ihren ersten Schwangerschaften unter Depressionen gelitten, schrieb Spears. Damals hätten Frauen nicht offen darüber geredet, doch das sei nun einfacher. Sie wolle durch tägliches Yoga ihr Wohlbefinden verbessern.

Spears jahrelang unter Vormundschaft

2008 war die Sängerin nach einem Sorgerechtsstreit mit Ex-Ehemann Federline um die kleinen Söhne psychisch zusammengebrochen. Damals wurde Spears' Vater als Vormund für seine Tochter eingesetzt. Nach einem bitteren Gerichtsstreit erhielt Spears im November ihre Freiheit zurück. In emotionalen Anhörungen warf sie ihrem Vater und anderen Betreuern vor, sie völlig kontrolliert und sich an ihr bereichert zu haben.

Im vorigen Juni sagte Spears vor Gericht, sie würde gerne heiraten und ein weiteres Kind bekommen - doch unter der Vormundschaft sei ihr nicht erlaubt worden, einen Arzt aufzusuchen, um ihre Spirale zur Empfängnisverhütung zu entfernen.