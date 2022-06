Justin Bieber verschiebt Konzerte wegen Krankheit

Der kanadische Popstar Justin Bieber (28) hat wegen einer Erkrankung mehrere Konzerte seiner «Justice World Tour» verschoben.

Die nächsten Konzerte müssten auf Anweisung seines Arztes nach hinten verlegt werden, schrieb der Sänger am Dienstag in einer Instagram-Story. Wie viele Shows genau betroffen sind, teilte er zunächst nicht mit.

In dieser Woche hätte Bieber laut Branchenmagazin «Billboard» in Toronto und Washington auftreten wollen. Die Termine wurden von seiner offiziellen Internetseite genommen. Ob der Sänger seine für die kommende Woche angesetzten Auftritte in New York, Philadelphia und Uncasville wahrnehmen kann, blieb zunächst unklar.

«Ich kann nicht glauben, dass ich das sagen muss», schrieb Bieber auf Instagram. «Ich habe alles getan, um gesund zu werden, aber meine Krankheit wird immer schlimmer.» Er wolle sich nun ausruhen, damit es ihm bald besser gehe. Worum es sich bei seiner Erkrankung genau handelte, teilte er nicht mit.