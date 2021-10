«Masked Singer»: Das Stinktier ist 82 Jahre alt

Peter Kraus (82), Sänger, steht als enttarnte Figur „Das Stinktier“ im Anschluss an die Prosieben-Show "The Masked Singer" auf der Bühne.

Das Stinktier verduftet sich mit einer riesigen Überraschung: Der 82 Jahre alte Rock'n'Roll- und Schlagerstar Peter Kraus («Sugar Baby») hat verhüllt in einem aufwendigen Kostüm an der Musik-Show «The Masked Singer» teilgenommen.

Dass der Musiker, der bereits in den 1950er Jahren große Erfolge gefeiert hatte, unter einer der Masken der Rate-Sendung steckte, wurde am Samstagabend klar - er erhielt zu wenige Stimmen der Zuschauer und musste daher seine Identität preisgeben. Kraus zwängte sich aus einem Stinktier-Kostüm, in dem er unerkannt gesungen hatte. «Es war spaßig», sagte er. «Es war eigentlich fast eine schauspielerische Aufgabe, würde ich sagen.»

Lieber Peter Kraus, man merkt Ihnen so sehr an, wie gerne Sie weiter als #Stinktier aufgetreten wärest. Wir verneigen uns vor Ihrem Kampfgeist. Danke, dass Sie bei #MaskedSinger waren. Danke. — ProSieben (@ProSieben) October 30, 2021

Wohl niemand hatte zuvor den in München geborenen Sänger unter der Maske vermutet. Musiker Rea Garvey im Rateteam tippte auf Moderator Joko Winterscheid - der 40 Jahre jünger ist als Kraus. Seine Rate-Kollegin Ruth Moschner roch zumindest das Schlager-Metier und die Altersklasse des Stinktiers: Sie tippte auf Michael Holm (78, «Mendocino»).

Kraus schied in der dritten Folge der aktuellen Staffel der ProSieben-Show aus. Eine Besonderheit der Ausgabe war, dass eine Kandidatin wegen einer Corona-Infektion aussetzen musste: Der Teddy konnte nicht antreten. In einer Videobotschaft erklärte der Zottelbär allerdings, dass er hoffe, in der nächsten Folge wieder dabei zu sein. «Ich bin doppelt geimpft und total dankbar, dass es mir den Umständen entsprechend so gut geht», sagte der Teddy.