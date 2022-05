Spaniens Altkönig zu Treffen in Madrid eingetroffen

Spaniens umstrittener Altkönig Juan Carlos ist zum Abschluss seines ersten Heimatbesuchs seit fast zwei Jahren zu einem Treffen mit seinem Sohn und Nachfolger Felipe VI. im königlichen Zarzuela-Palast eingetroffen.

Der Wagen mit dem in Abu Dhabi im Exil lebenden 84-Jährigen fuhr kurz nach 10.00 Uhr morgens in die Residenz des Staatsoberhaupts. Wie die Kameras des staatlichen Fernseh-Senders RTVE zeigten, wurde er dabei von einer Gruppe von Anhängern lautstark begrüßt und gefeiert.

Die ersten vier Tage seit seiner Ankunft am Donnerstag hatte Juan Carlos im Hafenort Sanxenxo in Galicien im Nordwesten des Landes verbracht. Im Privatjet flog er am Montag nach Madrid. Er freue sich sehr auf das Treffen im königlichen Palast nordwestlich von Madrid, sagte der Bourbone am Sonntag in Sanxenxo vor Journalisten, nachdem er mit Kollegen der Rennjacht «Bribón» eine Regatta gewonnen hatte. Er erwarte «viele Umarmungen».

Das Wiedersehen mit Ehefrau Sofía (83), mit Felipe (54) und Königin Letizia (49) sowie mit weiteren nichtgenannten Familienmitgliedern findet zum Abschluss des fünftägigen Kurzbesuchs statt. Anschließend fliegt Juan Carlos zurück nach Abu Dhabi. Auf der offiziellen Agenda des Königshauses stand das Treffen nicht. Medien berichteten, es werde ein Mittagessen geben, das wahrscheinlich unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden werde.

Juan Carlos hatte seine Heimat am 4. August 2020 zunächst mit unbekanntem Ziel verlassen. Später tauchte er in Abu Dhabi auf. Anfang März ließ er nach der Einstellung aller Strafermittlungen wegen finanzieller Unregelmäßigkeiten verlauten, er wolle vorerst zwar im Exil bleiben, die Heimat aber sporadisch besuchen.