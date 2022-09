«Succession»-Autor stichelt bei Emmys gegen britische Royals

In der TV-Satire «Succession» geht es um Intrigen in einer untergehenden Mediendynastie. Den Auftritt bei den Emmy-Awards nutzte der Autor, um gegen die britischen Royals auszuteilen.

Mark Terrill/Invision via AP/dpa

Foto: Mark Terrill/Invision via AP/dpa

«Succession»-Autor Jesse Armstrong bei den Emmy Awards in Los Angeles.

Bei der Verleihung der Emmy Awards in Los Angeles hat einer der Ausgezeichneten gegen die britischen Royals und die automatische Thronfolge von Charles III. gestichelt.

Der britische Drehbuchautor Jesse Armstrong, der für die Mediensatire «Succession» ausgezeichnet wurde, sagte in seiner Dankesrede: «Offensichtlich waren bei unserem Sieg etwas mehr Stimmabgaben beteiligt als bei Prinz Charles.» Es sei für Großbritannien eine wichtige Woche für «Successions» (Nachfolgeregelungen) gewesen, erklärte Armstrong zweideutig. In der TV-Serie geht es um Intrigen in einer untergehenden Mediendynastie.