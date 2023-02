Am 24. Februar 2022 wachen die Menschen in Kiew durch Explosionsgeräusche auf: Seit dem Beginn der rus­sischen Invasion erfasst der Krieg in der Ukraine das gesamte Land. Wir blicken zurück, wie Putins Offensive begann und die Ukraine seitdem erbitterten Widerstand leistet.

Ausgerechnet am „Tag des Sieges“ sieht Wladimir Putin wie ein Verlierer aus. Der Präsident verblättert und verhaspelt sich. Russland habe keine Wahl gehabt, sagt er, als sich in der Ukraine zu verteidigen. Man sei der Nato und dem „Nazi-Regime“ in Kiew zuvorgekommen. Kein Wort vom Sieg. An diesem 9. Mai, an dem sich Russland an die eigenen Heldentaten im Weltkrieg erinnert, spricht Putin von Tod und Verlust.