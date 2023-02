Ein US-Politiker twitterte, wie viele andere Nutzer, das Bild der Kinder als aktuelles Dokument. Es ist aber schon mehrere Jahre alt. Russlands Präsident Wladimir Putin zeigt sich dem Ausland gern mit lauter Telefonen als mächtiger Strippenzieher (l.), Wolodymyr Selenskyj zeigte per Videobild seine Präsenz in der Ukraine-Hauptstadt Kiew.

Es ist definitiv ein starkes Bild: Im Hintergrund des Fotos rollen Panzerwagen mit winkenden Soldaten und wehender Ukraine-Flagge vorbei, im Vordergrund steht ein Kinderpaar, das den Verteidigern des Landes salutiert. Seht her, sagt das Foto, so halten die Angegriffenen nach dem Einfall der Russen zusammen. Man sieht die Botschaft gern – aber leider ist sie falsch, das Foto mehrere Jahre alt. Nur ist das nicht zu erkennen – und deshalb wurde es in sozialen Medien vielfach geteilt, etwa vom US-Politiker Adam Kinzinger.