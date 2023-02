Am Freitag ist es ein Jahr her, seit Russland seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine begann. Wir haben im Interview mit dem Osnabrücker Friedens- und Konfliktforscher Professor Ulrich Schneckener über Frieden, Diplomatie und Weltkrieg gesprochen.

Ein durch russische Waffen verletzter Mann in der Ukraine schaut verzweifelt auf ein ehemaliges Haus, das in Schutt und Asche liegt. Viele Menschen auch in Deutschland fordern ein sofortiges Ende des Krieges im Sinne des Friedens, die Ukrainer gehen gegen Russlands Angriffe und für eine Befreiung der Ukraine auf die Straße.

Sind Verhandlungen zwischen den Kriegsparteien Ukraine und Russland völlig unrealistisch? Ulrich Schneckener, Professor für Internationale Beziehungen sowie Friedens- und Konfliktforschung in Osnabrück, kann sich langfristig einen „denkbaren Weg“ vorstellen. Schneckener ist auch Vorsitzender des Vorstandes der Deutschen Stiftung Friedensforschung.

Ein Jahr nach dem Angriff Russlands auf die Gesamt-Ukraine wirkt es fast unrealistisch, über Frieden zu reden. Versuchen wir es so: Ist der Weltfrieden mehr in Gefahr als vor einem Jahr? Was ist mit Warnungen vor einem neuen Weltkrieg?

Schneckener: Wir müssen die Eskalation in der Rhetorik von der realen Lage unterscheiden. Zur Rhetorik: Viele, auch bei uns, beschwören die Gefahr eines Welt- oder Atomkrieges, um vor westlichen Waffenlieferungen zu warnen oder um für, wie es gerne heißt, gesichtswahrende Kompromisse mit Putins Regime zu werben. Die Kreml-Propaganda schürt immer wieder derartige Ängste und geht noch einen Schritt weiter, indem sie sagt, es handele sich bereits um einen Krieg, den der Westen gegen Russland führe. Damit soll das eigene brutale Vorgehen gegen die Ukrai­ne legitimiert werden, gleichzeitig deutet man sich vom Aggressor zum Verteidiger um. Der Opfermythos gehört zum kleinen Einmaleins autokratischer Herrschaft.

Ulrich Schneckener, Professor für Internationale Beziehungen sowie Friedens- und Konfliktforschung an der Uni Osnabrück. Foto: privat

Ist der Weltfrieden denn ganz real stärker in Gefahr als vor einem Jahr?

Schneckener: Der Schock vor einem Jahr war enorm. Wir haben es mit einem Angriffskrieg, einer Aggression, zu tun, bei der ein Staat das Territorium eines anderen erobern und annektieren will – wobei erste Schritte dazu bereits 2014 erfolgten. Selbst unter den zwischenstaatlichen Kriegen, die seit 1945 weltweit eher eine Ausnahme sind, ist dieser Krieg ein Sonderfall. Er unterscheidet sich auch grundlegend von Bürgerkriegen oder Zerfallskriegen wie im ehemaligen Jugoslawien. Das schafft eine besondere weltpolitische Lage, zumal es sich beim Aggressor um eine Vetomacht im UN-Sicherheitsrat handelt, die sich an keinerlei Regeln mehr gebunden fühlt. Nun hatte sich der Kreml diesen Krieg offenkundig anders vorgestellt, als eine Art Blitzoperation, um die Regierung in Kiew zu stürzen. Stattdessen hat sich der Krieg entlang einer langen Frontlinie festgefahren, ein Stellungs- und Abnutzungskrieg, bei dem beide Seiten auf ein Momentum für Offensiven hoffen.

Wie groß ist in dieser Lage die langfristige Chance für Verhandlungen?

Schneckener: Es gilt die Regel: Solange beide Seiten der Auffassung sind, auf militärischem Gebiet Vorteile für sich zu gewinnen, sieht es für substanzielle Verhandlungen schlecht aus. Beide Seiten sind derzeit der Ansicht, dass sie noch Gewinne erzielen können, die ihnen bei möglichen späteren Verhandlungen nutzen. Der ukrai­nischen Seite bleibt derzeit kaum eine Alternative, wenn sie nicht Territorium und Bevölkerung verloren geben will. Große Zweifel muss man am Verhandlungswillen in Moskau haben, hier gibt es keine Anzeichen. Auch die Rückkehr zum Status quo ante vor dem 24. Fe­bruar 2022, wie sie nun erneut Jürgen Habermas als Verhandlungsgrundlage ins Spiel gebracht hat, dürfte mit Putin kaum zu machen sein.

Es gibt trotzdem viele prominente Stimmen, die schon jetzt Verhandlungen fordern im Sinne des Friedens. Ist das realistisch?

Schneckener: Was mir bei diesen Positionen nicht einleuchtet: Warum sollte die Verhandlungsbereitschaft im Kreml steigen, wenn der Westen ankündigt, auf Waffenlieferungen zu verzichten, oder die Ukraine gar ihre Gegenwehr einstellt? Das Gegenteil wäre doch der Fall, die Siegesgewissheit im Kreml würde zunehmen. Warum verhandeln, wenn man sich gewaltsam nehmen kann, was man will? Auch die Kriegsgefahr über die Ukraine hinaus wäre keineswegs beendet. Die Folgen wären nicht nur das Ende einer freien Ukraine, Zerstörung, Massenflucht und weitere Kriegsverbrechen, sondern auch erhebliche Verwerfungen und Schuldzuweisungen innerhalb von EU und Nato. Dies bedeutet nicht, dass nicht immer wieder aufs Neue ausgelotet werden muss, ob es Chancen für Vermittlung gibt, aber die wachsen nicht, wenn eine Seite ruft „Lasst uns aufhören“.

Wittern AfD und Linke ein neues Thema?

Schneckener: Zweifellos. Linke und AfD versuchen sich als Erben der Friedensbewegung, die zersplittert und politisch heimatlos geworden ist. Gerade die AfD ist spezialisiert auf Angstthemen – nun hat sie ein neues gefunden. Dazu kommt: In beiden Parteien gibt es Akteure, die die Verschwörungsnarrative des Kremls nacherzählen. Der Aufruf von Sahra Wagenknecht und Alice Schwarzer, den die AfD sofort aufgriff, könnte solche Querfront-Experimente befördern.

Es bringen sich gerade viele problematische Akteure und Politiker ins Spiel: Lula, Erdogan, China ... Wie könnten aussichtsreiche Verhandlungen aussehen?

Schneckener: Vermittlung setzt voraus, dass die Konfliktparteien bereit sind, Vermittler zu akzeptieren – und dass diese über die Fähigkeiten und Mittel für eine Mediation verfügen. Das sehe ich eher skeptisch, wenn wir über einzelne Personen oder Staaten sprechen. Typischerweise wäre eine Vermittlung durch die UN naheliegend, aber das ist in diesem Fall nahezu ausgeschlossen. Vorstellbar wäre ein multilaterales Format, an dem mehrere Akteure mitwirken, etwa einschließlich China, Türkei, den USA und EU-Staaten. Diese müssten sich, was schwer genug ist, auf einen Minimalkonsens, auf Prinzipien und auf einen Rahmen für Vermittlungen einigen und dies dann den Kriegsparteien vorlegen. Doch wer kann dies gegenüber Russland durchsetzen, solange dort an den Kriegszielen festgehalten wird?

Das klingt schwer und langwierig.

Schneckener: Ich halte dies aber durchaus für einen denkbaren Weg, ansonsten bleibt nur das Szenario eines militärischen Sieges einer Seite. Verhandlungen gäbe es dann nur über die Bedingungen von Kapitulation und Truppenrückzug.

Macht Diplomatie im Kleinen denn gar keinen Sinn?

Schneckener: Doch natürlich. Es gibt ja immer wieder diplomatische Bemühungen zu Einzelfragen wie Getreideexporte oder zum Gefangenenaustausch, ob dies auf weitere Themen ausgeweitet werden kann, ist fraglich.

Was ist mit einem Wechsel in Moskau?

Schneckener: Das wäre das dritte Szenario. Noch sieht es so aus, dass Putin fest im Sattel sitzt. Das Regime hat der russischen Gesellschaft letzte Freiheiten genommen, wir wissen wenig darüber, was dort unter der Oberfläche passiert. Proteste oder Revolutionen können auch sehr plötzlich eine neue Dynamik erzeugen. Doch wahrscheinlicher wäre eine Machtverschiebung innerhalb der Staatseliten. Andere Kräfte des Regimes könnten das Ruder übernehmen, die dann möglicherweise eher bereit wären, den Krieg zu beenden.

Und wie sehen Sie die Rolle von Kanzler Olaf Scholz?

Schneckener: Ich kann nachvollziehen, dass Entscheidungen wie die Lieferung westlicher Kampf­panzer genau überlegt und mit Verbündeten abgestimmt sein müssen. Die Debatte dazu läuft aber schon seit dem Sommer oder früher – ich ­hätte mir gewünscht, dass solche Entscheidungen schneller und geräuschloser stattfinden. Der Eindruck bleibt, dass ein Verbündeter stets auf den anderen wartet. Auch die Koordination beginnt bei jedem Waffensystem wieder aus Neue, als gäbe es keine eingespielten Abläufe. Wenig hilfreich ist zudem, wenn Einzelne wie Macron mit Ankündigungen vorpreschen, wie bei der Frage der Schützenpanzer, um sich hier zu profilieren. Das macht die Sache nicht einfacher und lässt die Bundesregierung zögerlicher aussehen, als sie ist.