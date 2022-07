17-Jähriger fährt mit gestohlenem Bus über die Autobahn

Über 150 Kilometer ist ein 17-Jähriger mit einem gestohlenen Bus auf einer Autobahn unterwegs gewesen und schließlich in Kassel von der Polizei gestoppt worden. Der Jugendliche besitzt keinen Führerschein.

Der Betreiber eines Busunternehmens aus Hannover habe am Montagabend gemeldet, dass ein Bus vom Betriebshof des Unternehmens gestohlen worden sei, teilte die Polizei in Kassel am Dienstag mit. Dem eingebauten GPS-Sender zufolge sollte das Fahrzeug auf der Autobahn 7 bei Kassel sein.

Eine Streife der Autobahnpolizei entdeckte den Linienbus am Kreuz Kassel-Mitte und stoppte ihn auf einem Autohof. Am Steuer saß ein 17-Jähriger aus dem niedersächsischen Hildesheim ohne Führerschein, wie die Polizei weiter berichtete. Wie er an den Schlüssel des Busses kam und warum er sich auf den Weg Richtung Süden machte, war noch völlig unklar. Menschen seien während der Fahrt nicht zu Schaden gekommen, auch der Bus sei unbeschädigt geblieben.