Älteste Holzkirche Deutschlands erhält neue Orgel

Die alte Marktkirche ist zwar sehr klein, doch die marode Orgel hat es mit der Akustik eigentlich nie so recht geschafft. Nun soll die Musik über 5643 Pfeifen wieder kräftig erklingen.

Am ersten Advent soll die neue Orgel in der größten Holzkirche Deutschlands eingeweiht werden.

Die älteste Holzkirche Deutschlands erhält eine neue Orgel. Weil das alte Instrument marode war, wird in der Marktkirche zum Heiligen Geist im niedersächsischen Clausthal-Zellerfeld seit Pfingsten die neue Orgel eingebaut, wie die Vorsitzende des Kirchenvorstandes Dorothee Austen mitteilte. Am ersten Advent soll sie eingeweiht werden.

Die 380 Jahre alte Kirche wurde ab 2018 mehrere Jahre saniert. In diesem Zuge wurde auch die bisherige Orgel im Jahr 2019 ausgebaut und nach Slowenien verkauft. Teile des alten Instruments seien marode, zudem sei die Orgel nicht «kräftig genug für die Akustik in der Marktkirche» gewesen. Die neue Orgel hat 5643 Pfeifen und damit rund 2000 mehr als die Vorgängerin. «Sie ist sehr viel näher am Original», erklärte Kirchenvorständin Austen. Das sei eine Orgel aus der Barockzeit im Jahr 1758 gewesen.

Wegen der teilweise parallelen Sanierung der Kirche sei der Einbau der Orgel in der engen Kirche anspruchsvoll gewesen, sagte Austen. Bis zur Einweihung müssen noch die letzten Pfeifen der in Luzern in der Schweiz gefertigten Orgel eingebaut werden. Anschließend müsse das große Instrument noch gestimmt werden.