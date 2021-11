Cleo Smith am Tag nach Befreiung «fröhlich und munter»

Die Anteilnahme war nach ihrem Verschwinden riesig - nicht nur in Australien. Nach 18 Tagen wurde Cleo Smith wohlbehalten in einem Haus entdeckt - und ihr scheint es erstaunlich gut zu gehen.

Einen Tag nach der Rettung der vermissten Vierjährigen haben australische Medien erstmals ein Video der wiedervereinten Familie veröffentlicht.

Zu sehen ist Cleo in einem rosa-weißen Kleid, wie sie von ihrer strahlenden Mutter aus dem Haus getragen wird und einen rosa Ballon in den Händen hält. Dem Mädchen scheine es erstaunlich gut zu gehen, sie wirke «fröhlich und munter», zitierte der Sender 7News Obersergeant Cameron Blaine, der Cleo als erster in einem Zimmer eines verschlossenen Hauses entdeckt hatte.

Das Schicksal des Kindes und seiner Familie hatte ganz Australien 18 Tage lang in Atem gehalten. Cleo war am 16. Oktober von einem Campingplatz 75 Kilometer nördlich ihrer Heimatstadt Carnarvon aus dem Familienzelt verschwunden. Als die Eltern morgens aufwachten, waren sowohl ihre Tochter als auch deren Schlafsack nicht mehr da. Der Reißverschluss des Eingangs war so weit hochgezogen, dass das Kleinkind ihn nicht selber geöffnet haben konnte. Schnell gingen die Ermittler von einer Entführung aus. Gestern dann die erlösende Nachricht: Polizisten entdeckten Cleo körperlich unversehrt in einem Haus in Carnarvon.

BREAKING: Little Cleo has emerged from her Carnarvon family home, safely in the arms of mum Ellie, for the first time since her remarkable rescue. #7NEWS pic.twitter.com/cVb8xwKowE — 7NEWS Perth (@7NewsPerth) November 4, 2021 An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Twitter Um Inhalte aus Twitter anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

«Ich kann sie natürlich nur von außen sehen», sagte Blaine. «Aber aus dieser Sicht bin ich erstaunt, dass sie so ausgeglichen und glücklich zu sein scheint.» Es sei herzerwärmend zu sehen, dass sie nach dieser Erfahrung munter sei und lache - und jetzt endlich wieder in den Armen ihrer Mutter einschlafen könne.

Ein 36-jähriger Verdächtiger war etwa zeitgleich mit Cleos Entdeckung in Gewahrsam genommen worden, er wurde befragt. Möglicherweise sollte in Kürze Anklage gegen ihn erhoben werden, berichteten australische Medien. Vieles in dem Fall ist aber noch unklar. So versuche die Polizei noch herauszufinden, ob das Mädchen die ganzen 18 Tage in dem Haus festgehalten wurde, sagte der leitende Ermittler Rod Wilde. Der Verdächtige soll keinerlei Verbindungen zu Cleos Familie haben.