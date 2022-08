Deutschland – die Brotnation

Es ist anzunehmen, dass Sie sich weigern würden, Hunde zu verspeisen, wie es durchaus häufig in China und Vietnam geschieht. Warum ist das so? Was lässt uns essen, was wir essen?

Warum sind die Deutschen – zu Recht übrigens – für ihren auffallend hohen Brotkonsum bekannt? Allein im Zeitraum 2020/21 verspeisten wir nach Daten des Onlinedienstes „Statista“ pro Kopf 76,9 Kilo der Backwaren. Mit großer Wahrscheinlichkeit liegt das auch an der von anderen Ländern unerreichten Vielfalt an Brotsorten. Das Deutsche Brotinstitut summiert sie auf über 3000 unterschiedliche Spezialitäten, die täglich gebacken werden. Also alles nur eine Frage des reichhaltigen Angebots? Wohl kaum.

Christiane Cantauw hat vor einigen Jahren die Geschichte des Butterbrotes erforscht und sich tief in die Vergangenheit zurückgearbeitet. Auf die ersten Butterbrote stieß die Leiterin der Kommission Alltagskulturforschung für Westfalen im 16. und 17. Jahrhundert, als es zum ersten Mal gelang, Butter durch Salz und Kälte in Kühlkellern haltbar zu machen. Das Brot begann seitdem, den Getreidebrei zu verdrängen, der in Tausenden von Haushalten täglich auf dem Feuer geköchelt hatte.

Fleisch als Seismograph

Die Vorzüge des Butterbrotes im Vergleich zum Brei aus geriebenem Getreide, Wasser, Milch? „Brot war praktischer. Man konnte es mitnehmen“, sagt Cantauw. Ihre Kollegin Verena Burhenne vom Museumsamt des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe hat vor einigen Jahren eine Ausstellung über die Alltagsgeschichte des Fleisches vorbereitet. Auch in diesem Fall sind praktische Gründe für den Fleischkonsum verantwortlich. Der westfälische Boden eignete sich besonders für die Schweinehaltung. Obendrein bot sich Fleisch – und das ist noch immer so – als hochwertiger Proteinlieferant an.

Wahrscheinlich ist Fleisch ohnehin das Lebensmittel, das viele Völker voneinander unterscheidet. Pferdefleisch bietet sich als Beispiel an. In Zeiten, in denen Pferde vor allen Dingen als Nutztiere gehalten wurden, war es selbstverständlich, das Fleisch des Tieres zu verspeisen. „Es war letztendlich eine Frage der Nachhaltigkeit“, meint Astrid Donalies von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Seitdem das Pferd jedoch nur noch selten Lasten transportiert und stattdessen in Sport und Freizeit verortet ist, scheuen viele Konsumenten vor dem Verzehr zurück. Pferdefleisch ist heute ein Nischenprodukt.

Das essen verschiedene Länder Optisch speziell: Schottisches Haggis besteht aus einem Schafs­magen, der unter anderem mit Leber gefüllt wird. Foto: IMAGO Nun ja. . . In Vietnam und China sind gebratene Hunde auch an Straßenständen zu bekommen. Foto: IMAGO In Westfalen nicht unbeliebt: Töttchen besteht aus Innereien, die mit Essig und Zwiebeln gekocht werden. Foto: Peter Sauer Mit Vegemite beginnt für viele Australier der Tag. Der Brotaufstrich besteht aus einem Hefeextrakt. Foto: IMAGO International: Das britische Frühstück mit Eiern, Speck und Bohnen ist auf kaum einem Frühstücksbüffet nicht präsent. Foto: colourbox.de In Schweden eine Delikatesse: Surströmming ist eine Fischspeise, die durch Milchsäuregärung konserviert wird. Foto: IMAGO Tikka Masala ist in Großbritannien omnipräsent. Es ist ein Curry­gericht mit Hühnchen in würziger Tomatensauce. Foto: IMAGO Raffiniert: Pintxos werden im Baskenland fantasievoll variiert. Immer dabei ist Brot. Foto: Lucas Vallecillos / VWPics via www.imago-images.de Nicht gerade ein Schlankmacher: Die kanadische Poutine beseht aus Pommes, Sauce und Käse. Foto: IMAGO Piroggen werden automatisch mit der polnischen Küche verbunden. Es sind gefüllte Teigtaschen. Foto: IMAGO Frikandeln gehören als typische Fleischrollen zur niederländischen Küche wie Pommes Spezial. Foto: IMAGO/michaklootwijk Kimchi: In Korea wird Gemüse gern durch Milchsäuregärung zu­bereitet. Foto: IMAGO

Und Hunde und Katzen? Bei ihnen verhält es sich ähnlich. Menschen, die ihre mal kleinen, mal großen Vierbeiner als Familienmitglieder begreifen, die mit ihnen im Haushalt leben, scheuen instinktiv vor dem Gedanken zurück, sich ihren Liebling als Mittagsmahlzeit auf dem Herd vorzustellen. In Ländern wie China und Vietnam ist das naturgemäß anders. Die Folge: Hunde werden selbst auf Straßenständen für jeden Passanten sichtbar gegrillt oder gebraten. In Peru gilt das übrigens auch für Meerschweinchen.

Deutsche experimentieren mit Ideen aus der ganzen Welt

Gilt also die These „Wir essen, was wir essen, weil wir es nicht anders kennen“? Eher nicht. Verhielte es sich so, würden wir uns heute ganz anders ernähren und ausnahmslos das zu uns nehmen, was viele Nationen mit Deutschland in Verbindung bringen: Eisbein und Sauerkraut, Rippchen und Kartoffeln. Und davon möglichst viel und möglichst immer. Die deutsche Küche hat sich längst auf den Weg gemacht, die besten Ideen aus anderen Ländern mit Bewährtem und Regionalem zu verbinden. Seit Jahrzehnten machen sich deutsche Köche mit einer Küche der Vielfalt einen Namen. Geblieben ist letztendlich nur eine Verlässlichkeit: Wir lieben unsere Kartoffeln und verspeisen sie ganz anders als unsere Nachbarn. Franzosen beispielsweise frittieren sie gern. Die Deutschen jedoch verzehren ihre Kartoffeln noch immer am liebsten traditionell – als Salz- oder Pellkartoffel. Statista summiert unseren Verbrauch im Wirtschaftsjahr 2019/20 auf 57,4 Kilogramm pro Kopf.

Und die Nationalspeisen unserer Nachbarn? Vergeht für Italiener und Italienerinnen kein Tag ohne Pizza? „No. Die Pizza hat unsere Küche bekannt gemacht und gehört deshalb auch zum Weltkulturerbe der Unesco“, sagt Antonella Rossi. „Insgesamt überwiegen aber die Spezialitäten der regionalen Küche.“ Gegen eine Pizza lässt sich trotzdem nichts sagen. Nur sie in Deutschland zu finden, fällt der Pressesprecherin der Italienischen Zentrale für Tourismus in Frankfurt am Main auch nach 23 Jahren noch immer nicht leicht. Letztendlich führt sie das auf etwas zurück, was sie das „Food-Gedächtnis“ nennt: „Uns prägt, was wir erlebt haben.“ Ungenießbar wäre für sie eine mit Ananas belegte Pizza. „Der süße Geschmack der Ananas passt einfach nicht zu den Tomaten“, meint Antonella Rossi. Was hierzulande mit dem Käse geschieht, ist vielen Gourmets aus Italien noch unbegreiflicher. Die Pressesprecherin spricht von „Fake-Käse“, wenn sie an Gouda-Krusten auf vielen Pizzen denkt. Eine „richtige“ Pizza kommt nicht ohne Mozzarella aus, der selbst geschmolzen noch immer eine gewisse Stückigkeit bewahrt.

Spanien einen die Tapas

Und Spanien? Gilt dort die Paella als Nationalspeise? „Nein“, sagt Brita Schleinitz, Sprecherin des Spanischen Fremdenkehrsamtes in Deutschland. Die Paella gehört zu Valencia, einem der größten Reisanbaugebiete des Landes. Wenn es eine Nationalspeise gibt, dann sind es die Tapas. Doch auch die unterscheiden sich regional. In einigen Teilen des Landes werden übrigens auch deutsche Spezialitäten vertrieben. Worum es sich handelt? Um Wurst – und selbstverständlich um Brot . . .

