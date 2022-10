Einzelne Regenschauer zum Wochenausklang

Herbstlich rotgefärbte Blätter am Mast einer Straßenbeleuchtung. In den nächsten Tagen soll wechselhaftes Herbstwetter geben.

Der Goldene Oktober in Deutschland legt vorerst eine Pause ein. Zum Wochenende hin wird es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) vom Mittwoch zunehmend trüber.

Demnach ziehen bereits am Donnerstag vor allem in der Nordwesthälfte der Republik dichte Wolken auf, die sich am Freitag immer weiter ausbreiten. Dazu gibt es einzelne Regenschauer. «Der Start in das Wochenende verläuft dann alles andere als golden. Bevorzugt im Süden heißt es am Samstag wasserdichte Jacke und Schuhe anziehen», sagte ein DWD-Meteorologe.

Immerhin bleibt es vergleichsweise mild, die Tageshöchsttemperaturen schwanken zwischen 14 und 20 Grad. Am wärmsten ist es dabei im Südwesten Deutschlands. Auch nachts sinken die Werte wegen der vielen Wolken kaum unter 7 bis 13 Grad. Zum Vergleich: In der Nacht zum Mittwoch wurden bei klarem Himmel etwa in Eslohe in Nordrhein-Westfalen und Gilserberg-Moischeid in Nordhessen minus zwei Grad gemessen.

Zum Beginn der kommenden Woche geht es mit den Temperaturen dann weiter nach oben. «Am Sonntag gibt es dann einige Lichtblicke mehr, und im Süden wird die 20-Grad-Marke teils deutlich überschritten», sagte der Meteorologe in Offenbach.