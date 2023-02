Erdbeben der Stärke 4,8 auf kroatischer Insel Krk

Ein Erdbeben hat am Donnerstagvormittag die kroatische Insel Krk erschüttert. Das Seismologische Institut in der Hauptstadt Zagreb bezifferte die Stärke mit 4,8. Als Epizentrum gab das Institut die Ortschaft Draga Bascanska auf der Insel Krk an. Von Schäden wurde zunächst nichts bekannt.

Leserzuschriften an das Nachrichtenportal «index.hr» berichteten von deutlich wahrnehmbaren Erdstößen, von schwankenden Gebäuden und von Regalen gefallenen Gegenständen in Wohnungen.

Die Insel Krk und die ihr gegenüberliegende Adriaküste sind im Sommer beliebte Urlaubsziele.