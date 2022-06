In der gesamten Stadt Como ist das Baden in dem beliebten See Norditaliens verboten, denn er ist sehr kalt und tief mit gefährlichen Strömungen. Jetzt ereignete sich das zweite Badeunglück mit einem jungen Mann in kurzer Zeit. Vor rund einer Woche war ein 17-Jähriger aus NRW in dem See ertrunken.

Ein Motorboot fährt über den Comer See. Dort ereignete sich jetzt der zweite tödliche Badeunfall innerhalb kurzer Zeit. Vor rund einer Woche war ein Schüler aus NRW dort ertrunken. Er war mit einem Schulausflug in Italien gewesen.

Rund eine Woche nach dem Tod eines Schülers aus Nordrhein-Westfalen im Comer See ist dort erneut ein junger Mann ertrunken. Der 17-Jährige mit Wohnsitz in Italien sei am Donnerstagabend im italienischen Como in den See gesprungen und nicht wieder aufgetaucht, teilte die Polizei am Freitag der Deutschen Presse-Agentur mit.

Rettungskräfte zogen den Mann laut Medienberichten etwa 30 Minuten später aus dem Wasser. Noch am Abend starb er in einem Krankenhaus. Warum er in den See sprang, war laut Polizei zunächst unklar. In der gesamten Stadt ist das Baden in dem beliebten See Norditaliens verboten, weil er sehr kalt und tief ist und dort gefährliche Strömungen herrschen.

Schüler aus Soest war verunglückt

Am Freitag vor einer Woche verlor an einer anderen Stelle der Promenade ein 17 Jahre alter Schüler eines Internats in Geseke im Kreis Soest sein Leben, als er in den See sprang. Er war mit einem Schulausflug dort. In dem Fall gab es nach Angaben der Polizei vom Freitag keine neuern Ermittlungserkenntnisse.