Debatte über Grenzwert: Fahren auch mit Cannabis?

Foto:

Die Experten richten sich auf veränderte Zeiten ein. Lange bevor es für die geplante Freigabe von Cannabis auch nur eine Gesetzesvorlage gibt, wird auf dem Verkehrsgerichtstag darüber diskutiert, wie man künftig mit halb oder ganz berauschten Autofahrern umgeht. Recht so. Wer sein Bewusstsein mit künstlichen Mitteln derart erweitert, dass er nicht mehr mit beiden Beinen auf dem Boden steht, hat hinter dem Steuer eines fahrenden Autos nichts zu suchen.



Aber das gilt nicht nur für Cannabis-Konsumenten, sondern im selben Maße auch für Menschen, die Medikamente missbrauchen oder schlicht zu tief ins Glas schauen. Da steckt die eigentliche Aufgabe: Es geht nicht vornehmlich darum, einen neuen Grenzwert einzupegeln. Viel wichtiger ist es, anschließend die Einhaltung der Regeln wirksam zu überprüfen. Das ist heute schon das große Problem bei Fahrten unter Alkohol. Jeder weiß um die Gefahr von Trunkenheitsfahrten.



Doch Tag für Tag halten sich ungezählte Menschen nicht an die Regel „Don’t drink and drive“. Und die Gefahr, einen Unfall zu verursachen, ist möglicherweise größer als jene, in eine Kontrolle zu geraten und erwischt zu werden. (Von Uwe Gebauer)