Fall Josefine - Tatverdächtiger aus Umfeld

In Gedenken an Josefine: Blumen, Kerzen, Bilder und Stofftiere liegen am Holzmarkt um ein Denkmal.

Im Fall der getöteten 14-jährigen Josefine will die Staatsanwaltschaft in Magdeburg keine weiteren Angaben machen. Das Jugendstrafverfahren sei nicht öffentlich, erklärte der Sprecher der Staatsanwaltschaft am Freitag.

Zu diesem Verfahren gehörten auch die Ermittlungen und nicht nur ein möglicher Prozess. Die hohen gesetzlichen Anforderungen des Jugendgerichtsgesetzes gäben hier enge Grenzen vor, betonte der Sprecher.

Seit Donnerstag voriger Woche war die 14-jährige Josefine aus Aschersleben vermisst worden. An diesem Tag hatte sie sich mit ihrem Ex-Freund treffen wollen, um persönliche Gegenstände abzugeben. Später war sie nicht mehr zu erreichen. Ihre Eltern meldeten sie als vermisst. Am Mittwoch wurde schließlich die Leiche des Mädchens in einem Garagenkomplex in Aschersleben aufgefunden. Wenig später erließ das Amtsgericht Magdeburg Haftbefehl gegen einen 14-Jährigen wegen des dringenden Tatverdachts des Totschlags.

Der Deutsche stammt nach Angaben der Polizei aus dem persönlichen Umfeld des Mädchens. Der Junge befindet sich laut Staatsanwaltschaft nun in einer Jugendstrafanstalt. Dort könne er regelmäßigen Kontakt zu seinen Eltern haben.