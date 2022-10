Die Verunsicherung ist noch immer groß

Zwei Stunden lang haben Udo Sieverding von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen, Özbay Özcan von den Stadtwerken Münster und Tim Oxenfart von der Innung Heizung und Haustechnik in Wuppertal ohne Pause die Fragen vieler Leserinnen und Leser im Rahmen einer Telefonaktion dieser Zeitung zur Energiekrise beantwortet. Ihr Fazit: Die Verbraucher sind gut informiert – und dennoch zutiefst verunsichert. Die wichtigsten Fragen und die Antwort der Experten darauf:

Mein Vermieter schaltet die Heizung ab 22 Uhr ab. Ich habe ihn darauf angesprochen, und er sagt, ich sei der Einzige, der sich darüber beschwere. Bewegt sich sein Verhalten im rechtlichen Rahmen?

Klare Antwort von Udo Sieverding, Energieexperte der Verbraucherzentrale: „Nein. Ein Vermieter muss nachts eine Temperatur von mindestens 17 Grad sicherstellen.“ Er empfahl dem Anrufer, dem Vermieter einen schönen Gruß der Verbraucherzentrale auszurichten. In der Regel zeige das schon Wirkung. In Fällen dieser Art sollten sich Betroffene grundsätzlich an die Verbraucherzentrale oder den Mieterbund wenden. Eine Nachttemperatur von mindestens 17 Grad und ein Tageswert von mindestens 19 Grad seien bindend. Özbay Özcan, Leiter des Bereichs Markt und Kunde bei den Stadtwerken Münster, versicherte einem Anrufer in einem ähnlichen Fall, dass eine solche Sparmaßnahme nie auf Vorgaben der Energieversorger zurückzuführen sei.

Ich wohne in einem alten Haus mit einer Ölheizung. Lohnt sich für mich eine Wärmepumpe?

Grundsätzlich sei es sinnvoll, von Brennstoffen auf nachhaltige Technologien umzusatteln, sagte Özcan. Tim Oxenfart von der Innung Heizung und Haustechnik in Wuppertal machte viele Anrufer jedoch darauf aufmerksam, dass Wärmepumpen kein Allheilmittel seien und sich nur in Neubauten und gründlich energetisch sanierten Altbauten lohnen. „Es ist wichtig, die Stromkosten im Blick zu haben. Alte Heizsysteme mit Heizkörpern brauchen hohe Vorlauftemperaturen des Heizungswassers. Wärmepumpen können aber nur im niedrigen Temperaturbereich effizient arbeiten“, stellte Oxenfart klar, dem es im Übrigen ein Anliegen war, neben der Wärmepumpentechnologie auch Pelletsysteme nicht aus dem Fokus zu verlieren.

Komplett installierte Wärmepumpenanlagen kosten gegenwärtig zwischen 30.000 und 40 000 Euro, vor einem Jahr summierte sich die Investition auf 25.000 und 35.000 Euro. Auch Pelletheizungen kosten derzeit zwischen 30.000 und 50.000 Euro, haben nach Ansicht Oxenfarts aber einige bedenkenswerte Vorzüge: „Sie können in jedes Haus eingebaut werden und sind nachhaltig.“ Derzeit würden nur fünf Prozent des Abfallholzes für die Pelletproduktion eingesetzt. „Da ist auf jeden Fall Luft nach oben. Für Pellets muss kein Baum gefällt werden, und ihre Preise sind unabhängig von Entwicklungen des Weltmarktes. Pellets sind regionale Produkte. Das spricht eindeutig für sie.“

Strom sparen: Zehn Tipps für Ihr Zuhause Die Preise steigen – auch Strom wird teurer. Aus diesem Grund ist es sehr ratsam, den Stromverbrauch im eigenen Haushalt zu reduzieren, zum Beispiel mit simplen Tricks von WWF und der Verbraucherzentrale, um so bares Geld zu sparen. Die folgenden zehn Seiten zeigen die besten Tipps, wie Sie den Stromverbrauch in Ihrem Haushalt effizienter gestalten können. Foto: picture alliance/dpa | Patrick Pleul Verwenden Sie beim <strong>Kochen und Braten</strong> immer einen <strong>Deckel</strong>. Das spart nicht nur Energie, sondern auch Zeit! Außerdem ist es ratsam, den Herd bereits kurz vor Ende des Kochens auszuschalten und die restliche Zeit mit der <strong>Restwärme</strong> zu kochen. Foto: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Sebastian Willnow Stellen Sie die Temperatur im <strong>Kühlschrank</strong> richtig ein: Nach Informationen der Verbraucherzentrale NRW sind <strong>7 Grad</strong> vollkommen ausreichend. Wenn Sie die Temperatur um nur 1 Grad niedriger stellen, steigt Ihr <strong>Stromverbrauch</strong> bereits um etwa <strong>6 Prozent</strong>. Beim <strong>Gefrierfach</strong> ist eine Temperatur von <strong>-18 Grad</strong> bereits genügend. Des Weiteren wird durch regelmäßiges <strong>Abtauen</strong> gerade bei älteren Geräten Energie eingespart. Außerdem sollte der Kühl- oder Gefrierschrank nie länger als nötig offen stehen! Foto: picture alliance/dpa | Lino Mirgeler Vermeiden Sie den <strong>Standby-Modus</strong> bei Elektro-Geräten und schalten sie diese komplett aus. Das heißt: Es sollte kein leuchtendes Lämpchen an Elektrogeräten anbleiben. Weiterhin ist es ratsam, <strong>Netzteile oder Aufladekabel von Stromnetz zu nehmen</strong>, wenn diese nicht genutzt werden, da sie auch in diesem Zustand Strom verbrauchen. Die Benutzung von <strong>Steckerleisten mit Kippschaltern</strong> ist dabei ein hilfreiches Mittel! Foto: picture alliance / dpa | Tobias Hase Nutzen Sie beim <strong>Computer</strong> den <strong>„Ruhezustand“</strong> – vor allem wenn Sie oft den Arbeitsplatz verlassen, rät die Verbraucherzentrale. Richten Sie Ihren Computer so ein, dass dieser nach spätestens 15 Minuten Inaktivität in den energiesparende Einstellung wechselt. Außerdem sollte Sie den <strong>Bildschirmschoner ausschalten</strong>, da dieser nicht weniger Energie verbraucht als die normale Ansicht. Zusätzlich empfiehlt es sich, offene Programme, die nicht genutzt werden, zu schließen. Dazu ist es ebenfalls ratsam, die Autostarts des Gerätes zu überprüfen. Foto: picture alliance/dpa | Fabian Strauch Die Verbraucherzentrale empfiehlt die <strong>Verwendung von Schon- oder Sparprogrammen</strong> beim <strong>Waschen</strong>. Schon Temperaturen von <strong>40 Grad</strong> <strong>oder sogar 30 Grad</strong> sind ausreichend zum Waschen. Zusätzlich sollte die Waschmaschine beim Waschgang immer <strong>vollständig befüllt</strong> sein. Foto: picture alliance / dpa | Amazon Die Umweltorganisation WWF empfiehlt ebenfalls auf die <strong>Verzicht auf</strong> <strong>Vorwäschen oder Trocknern</strong>. Die Kleidung trocknet auch an der Luft, sogar im Winter! Foto: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Jens Kalaene Sehen Sie davon ab, alle Kleidungsstücke zu <strong>bügeln</strong>, sondern <strong>nur ausgewählte Teile</strong>. Dadurch lässt sich auch relativ unbeschwert Energie sparen. Foto: picture alliance / dpa | Roland Holschneider Ersetzen Sie <strong>Glüh- und Halogenlampen</strong> durch <strong>sparsame</strong> <strong>LED</strong>. Sie verbrauchen bis zu <strong>90 Prozent weniger Strom</strong> und sind in allen Fassungen und Formen zu haben. Außerdem sollte das Licht beim Verlassen des Raumes immer ausgeschaltet werden. Foto: picture alliance/dpa | Patrick Pleul Achten Sie beim Kauf von <strong>Kühlschränken, Wasch­maschinen</strong> und <strong>anderen Elektrogeräten</strong> auf die Effizienzklassen A bis G, rät WWF. Verzichten Sie auf Geräte der Klassen G bis A und kaufen Sie nur <strong>A+ bis A+++</strong>. Auch so wird langfristig Energie und Geld gespart werden. Foto: picture alliance/dpa | Peter Kneffel Die <strong>Verbraucherzentrale</strong> bietet zusätzlich <strong>Strommessgeräte zur kostenlose Leihe</strong> an. Es empfiehlt sich, diese auszuleihen um so im Haushalt nach <strong>Stromfressern finden</strong> und diese möglicherweise austauschen zu können. Mehr zu diesem Thema erfahren Sie <a target="_blank" href="https://www.wn.de/muenster/das-zuhause-wird-durchleuchtet-2540163">online bei der Verbraucherzentrale</a>. Foto: picture alliance / dpa | Oliver Killig

Kann ich in der Grundversorgung so lange bleiben, wie ich will?

Özbay Özcans eindeutige Antwort: „Ja, darin kann man so lange bleiben, wie man will. Man muss aber bedenken, dass man in der Grundversorgung keine Preisgarantie hat.“ Özcan empfahl Anrufern, die Laufzeitverträge abgeschlossen haben, grundsätzlich, sich beim Versorger zu erkundigen, ob er auch andere Tarife anbieten könne.

Ich habe einen Versorger um die Grundversorgung gebeten. Er hat sie abgelehnt. Darf er das?

Die Antwort des Energieexperten der Verbraucherzen-trale: „Nein.“ Die Bundesnetzagentur habe erst vor wenigen Tagen klargestellt, dass ein Kunde, der mit einer Preiserhöhung konfrontiert werde, Anspruch auf die Grundversorgung habe. In diesem Tarif muss eine Preiserhöhung sechs Wochen vorher angekündigt werden. Die Kündigungsfrist beträgt zwei Wochen.