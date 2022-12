Lebenslange Haft nach Doppelmord im Künstlerdorf Fischerhude

Ein Gestüt, viel Geld, zwei Männer und eine Frau: Klingt wie die Zutaten eines Krimis. In der Realität endet das Drama mit zwei Toten und einer Verletzten.

Der Angeklagte wird in einen Gerichtssaal des Landgerichts Verden geführt.

Wegen des Doppelmordes im Künstlerdorf Fischerhude vor einem Jahr ist ein 65 Jahre alter Mann zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Das Landgericht Verden stellte am Mittwoch zudem die besondere Schwere der Schuld fest, die eine vorzeitige Entlassung ausschließt.

Es sprach den wirtschaftlich gescheiterten Pferdezüchter schuldig, am 28. Dezember 2021 in Fischerhude bei Bremen eine 73 Jahre alte Frau und deren 56 Jahre alten Sohn erschossen zu haben. Die Toten waren Mutter und Bruder eines früheren Geschäftspartners und Freundes des Angeklagten. Eine zufällig am Tatort anwesende Frau, heute 54 Jahre alt, erlitt einen Kopfdurchschuss und überlebte schwer verletzt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.