Leiche bei Suche nach Gabby gefunden - Identität unklar

LR: So torpediert Siemens die Wasserstoff-Träume in der Lausitz - Wasserstoff statt Kohle. So versuchen Politiker in Sachsen und Brandenburg die Lausitz als Energieregion in die wirtschaftliche Zukunft zu bringen https://t.co/Dj1NhzNmlm @Siemens_Energy @SiemensDE @IGMetall