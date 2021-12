Malaysia: Tote und Vermisste bei schweren Überschwemmungen

Mehrere Tote, Dutzende Vermisste und Zehntausende Menschen in Notunterkünften - in manchen Teilen Malaysias gingen noch nie da gewesene Regenmengen nieder.

Zwei Mitglieder des Bataillons 7 der General Operations Force (PGA7) waten durch eine überflutete Straße am PGA-Kontrollposten Pos Ibrahim Pencen. Nach tagelangen sintflutartigen Monsun-Regenfällen ist es in Teilen Malaysias zu schweren Überflutungen gekommen.

Nach tagelangen sintflutartigen Monsun-Regenfällen ist es in Teilen Malaysias zu schweren Überflutungen gekommen.

Betroffen seien sieben Bundesstaaten und die Hauptstadt Kuala Lumpur, berichtete die nationale Nachrichtenagentur Bernama am Montag. Mehr als 40.000 Menschen hätten vor den Fluten in Notunterkünften in Sicherheit gebracht werden müssen, hieß es unter Berufung auf die Behörden. Es gebe Dutzende Vermisste und mehrere Tote. Genaue Zahlen lagen zunächst nicht vor.

Zahlreiche Autos wurden fortgespült und ganze Häuser von den Wassermassen mitgerissen. Besonders schlimm war die Lage in der Region Selangor an der Westküste der malaiischen Halbinsel. Dort seien bisher noch nie verzeichnete Regenmengen niedergegangen. Kuala Lumpur wird von der Region Selangor umschlossen. Die Streitkräfte waren gemeinsam mit der Polizei und der Feuerwehr im Einsatz, um Anwohner zu retten und Hilfslieferungen zu verteilen.

Dutzende Straßen mussten geschlossen werden. Auf einer Autobahn, die von Kuala Lumpur in die Stadt Karak führt, saßen 450 Autofahrer fest. Sie mussten mit Booten in Sicherheit gebracht werden. In der Monsunzeit zwischen Oktober und März kommt es in Malaysia immer wieder zu schweren Regengüssen und Unwettern.