Milliardenschwerer Lotto-Jackpot in den USA

Es geht nicht nur um Millionen, sondern um über eine Milliarde Dollar. Der Jackpot ist also prall gefüllt und kann möglicherweise am Freitag geknackt werden.

Lotto-Fieber in den USA: Der Jackpot der Lotterie Mega Millions ist auf rund 1,35 Milliarden Dollar (etwa 1,3 Milliarden Euro) angewachsen. Bei der Ziehung am Dienstag habe niemand die sechs richtigen Zahlen getippt, teilte die Lotteriegesellschaft am Mittwoch im Bundesstaat Ohio mit. Die nächste Chance, den nun zweitgrößten Jackpot in der Geschichte der Lotterie zu knacken, besteht am Freitag, den 13.

An dem vermeintlichen Unglückstag seien seit 2008 sechs Jackpots geknackt worden, hieß es weiter. Der bislang größte Mega-Millions-Gewinn war 2015 in South Carolina ausgeschüttet worden und betrug 1,54 Milliarden Dollar.

Die Lotterie ist in 45 Bundesstaaten sowie in der Hauptstadt Washington und auf den Jungferninseln vertreten. Gewinne werden in Jahresraten oder sofort ausgezahlt und müssen versteuert werden. Die Wahrscheinlichkeit, den Jackpot zu gewinnen, liegt bei etwa 1 zu 303 Millionen.

Der bislang größte Jackpot in den USA war im November 2022 in Kalifornien geknackt worden: In der Lotterie Powerball gab es damals 2,04 Milliarden Dollar.