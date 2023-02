Morde im Amazonas: Lula-Delegation besucht Indigenen-Gebiet

Beatriz Matos (l) und Alessandra Sampaio, die Witwen von Bruno Pereira und Dom Phillips, nehmen an einer Zeremonie in Atalaia do Norte, im Bundesstaat Amazonas teil. Eine hochrangige Delegation der brasilianischen Regierung besuchte die Region, in der die beiden Männer ermordet worden waren.

Foto: Fabiano Maisonnave/AP/dpa