Pandemie bringt die Digitalisierung in Deutschland nach vorne

Berlin

Die Corona-Krise hat auch positive Nebenwir­kungen. Die hat der IT-Branchenverband Bitkom jetzt in einer Umfrage unter 602 Unternehmen zutage gefördert: Die Pandemie hat die Wirtschaft in einen Digitalisierungsschub gezwungen. Aus dem gibt es auch kein Zurück mehr, prophezeite Bitkom-Präsident Achim Berg gestern in Berlin.

Von Uwe Gebauer